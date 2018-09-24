۵۹ رشته دکتری در دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حبیبی عصر دوشنبه در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با مدیران و نخبگان دانشگاه محقق اردبیلی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو دارد که سه هزار و ۵۰۰ نفر از آنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند.

وی مجموع واحدهای دانشگاهی این استان را ۵۰ واحد و تعداد دانشجویان را حدود ۵۵ هزار دانشجو برشمرد و یادآور شد: حدود هزار نفر هیئت علمی در این دانشگاه و پنج مرکز رشد و یک پارک علم و فناوری هم در استان فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: این دانشگاه ۳۷۳ نفر عضو هیئت علمی دارد که ۴۰ درصد آنها دارای مرتبه علمی دانشیاری و استاد تمام هستند و دو نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند.

وی انتخاب یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان شیمیدان برجسته کشور و حضور پراستنادترین استاد علوم انسانی کشور را هم از افتخارات این دانشگاه برشمرد.

حبیبی تبدیل به دانشگاه جامعه محور را از اهداف و ضرورت های دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد و ادامه داد: دانشگاه نباید به مانند جزیره عمل کند بلکه باید با تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه دنبال ارائه راهکارهای علمی برای رفع مشکلات جامعه باشد.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان اولین مرکز رشد استان در سال ۸۵ متذکر شد: در ایجاد و راه اندازی مرکز رشد فناوری فاصله زیادی با کشور نداشتیم اما پارک علم و فناوری با تاخیر زیادی در استان ایجاد شده است.