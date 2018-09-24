مسئولیت صندوق بین المللی پول، حمایت از اعضایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور کشورمان در دیدار مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است روابط خود را با نهادهای پولی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول گسترش داده و از نظرات مشورتی این صندوق برای پیشبرد برنامه های اقتصادی خود بهره بگیرد.

حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار خانم کریستین مادلین اودته لاگارد در نیویورک، تحریم آمریکا علیه ایران را غیرقانونی و خلاف مقررات بین المللی دانست و بر ضرورت حمایت نهادهای بین المللی مالی از تهران در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مسوولیت اصلی صندوق بین المللی پول حمایت از اعضایش در برابر تهاجم غیرقانونی و تحریم های بانکی و پولی است، گفت:صندوق بین المللی پول باید نشان دهد که می تواند نقش خود را برای ثبات اقتصادی یک عضو ایفا کند و امیدوارم در این عرصه گام مثبتی بردارد.

روحانی با اشاره به ابراز تسلیت مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول به خاطر اقدام تروریستی اهواز اظهارداشت: ملت ایران تاکنون در حملات تروریست ها ، قربانیان زیادی داده است و کشورهای منطقه نیز پیوسته از تروریسم و تروریست ها در رنج و فشار هستند.

مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول نیز در ابتدای این دیدار با ابراز تسلیت به ملت و دولت ایران به مناسبت شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی اهواز گفت: ماموریت صندوق بین المللی پول ، برقراری ثبات مالی و رشد اقتصادی در جهان است.

خانم لاگارد گفت که این صندوق به همکاری خود با ایران و ادامه وظایفش در این عرصه ادامه خواهد داد.