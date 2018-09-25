«پسر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «یونسبو» موسیقیدان، ترانه سرا و اقتصاددان و البته نویسنده رمان هایی چون هری هول، آدم برفی(مرد برفی)، پلنگ و شبح، است.

همچنین نویسنده چندین رمان مستقل و سری دکتر پروکتور برای رده سنی کودکان است؛ یونسبو برنده جوایز بسیاری بوده که گِلَس کی (کلید شیشه ای) برای بهترین رمان جنایی نوردیک یکی از آن هاست.

تا سپتامبر ۲۰۰۸ بیش از یک و نیم میلیون نسخه از رمان های یونسبو در نروژ به فروش رفت و نوشته های او به بیش از ۴۰ زبان ترجمه شده است.

مجموعه رمان های جنایی «هری هول»، اثر یو نسبو، درباره مردی است که همیشه درحال گفتگو با ترس هایش است، انتخابی هم در این مورد ندارد؛ در تمام مدت پلیدی های درونی اش آنجا هستند و او نیازی به گشتن دنبال آن ها ندارد.

زهرا نی چین، مترجم در معرفی یونسبو و رمان پسر می نویسد: «ادبیات کارآگاهی و پلیسی ـ جنایی همیشه به خاطر ذات هیجان انگیز و معمایی شان موردتوجه بوده اند. کتاب های این ژانر با زیرمجموعه ای گسترده بر اهمیتش نیز افزوده. در این کارها شخصیت پردازی اهمیت ویژه ای دارد و در این رمان هم یونسبو، شخصیت پردازی جالبی ارائه داده و تلفیقی که در این زمینه به کار برده را در نهایت به شکلی تامل برانگیز تمام می کند. پرداختن به جنبه های خیر و شر وجود آدم هایی که ظاهری متفاوت با درونیاتِ غالبشان دارند، و روبه رویی شخصیت ها با هم و در عین حال با خودشان خصوصا در پرداخت مجرم و پلیسِ این کتاب به شکل معقولی بیان شده است.

نویسنده برای ایجاد و حل معما از فلاش بک بهره جسته و در عین حال برای پرکردن جاهای خالی از کشف و شهود شخصیت ها نیز طفره نرفته. از شیوه های کلاسیک برای ایجاد فضا و شخصیت های مرموز استفاده کرده، توصیفاتش را مدرنیزه کرده و همزمان نقدهایش را هم مستقیم ادا کرده. قهرمان پردازی های یونسبو در این اثر مسیری متفاوت داشته و برای همراه کردن و پیگیری خواننده از جابه جایی صحنه ها به وقت ضرورت استفاده کرده است.»

وی که نویسنده ساکن شیراز است چندی پیش با ترجمه کتاب «قتل در پرستشگاه آنوبیس» مجموعه «ادبیات پلیسی امروز جهان» را در نشر قطره کامل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نی چین درسال ۱۳۶۶ در شیراز زاده شده و دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است که پیشتر کتاب «دورنمای کاسل راک» مجموعه داستانی اثر آلیس مونرو، «کوایدان حکایات اشباح» نوشته «لافاکادیو هرن» و «خداحافظ تسوگومی» اثر «بنانا یوشیموتو»، نویسنده ژاپنی را به فارسی برگردانده است.

