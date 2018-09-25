عرضه آفیس ۲۰۱۹ برای ویندوز و مک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، آفیس ۳۶۵ نسخه تحت وب آفیس است که هر ماه به روز شده و امکانات تازه ای به آن افزوده می شود. با این حال مایکروسافت کماکان نسخه آفلاین برنامه آفیس را به روز می کند و معمولا هر سال یک بار آن را با امکانات تازه عرضه می کند.

آفیس ۲۰۱۹ شامل نسخه های به روزشده ورد،اکسل، پاورپوینت، اوت لوک،پروجکت،ویزیو، اکسس و پابلیشر است و برخی امکاناتی که به این نرم افزارها افزوده شده هنوز از طریق آفیس ۳۶۵ در دسترس نیست.

یکی از گزینه هایی که به همه برنامه های زیرمجموعه آفیس ۲۰۱۹ اضافه شده یک جامدادی و یک نوار سفارشی سازی مشترک است. از جمله امکانات خاصی که برای برنامه ورد در نظر گرفته شده هم می توان به مترجم جدید و برخی بهینه سازی ها برای دسترسی به امکانات گوناگون اشاره کرد.

همچنین پشتیبانی از مدل های سه بعدی و تهیه خروجی ویدئویی فوق دقیق یا ۴K درپاورپوینت از جمله مزایای آفیس ۲۰۱۹ محسوب می شود.

مایکروسافت طی هفته های آینده نرم افزارهای دیگری را برای استفاده صاحبان مشاغل عرضه می کند که از جمله آنها می توان به Exchange Server ۲۰۱۹، Skype for Business Server ۲۰۱۹، SharePoint Server ۲۰۱۹ و Project Server ۲۰۱۹ اشاره کرد.

آفیس ۲۰۱۹ هم ابتدا برای استفاده شرکت های تجاری و صاحبان مشاغل و بعد از گذشت چند هفته برای خرید و استفاده مشتریان عادی و مردم عرضه می شود.