اهدای منزل جوان فوت شده ملکانی به یک معلول تحت پوشش بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یک شنبه طی مراسمی با حضور فرماندار ملکان که در اداره بهزیستی برگزار شد، در یک اقدام خداپسندانه خانه مسکونی فرزند حجت الاسلام قنبری، مرحوم احسان قنبری به یکی از معلولین تحت پوشش اداره بهزیستی این شهر اهدا شد.

این واحد مسکونی ۸۰ متر زیربنا و یک میلیارد ریال قیمت دارد و در مسکن مهر ملکان واقع شده است.

در این مراسم فرماندار ملکان کمک به نیازمندان جامعه را از بهترین کارهای خداپسندانه ذکر کرد.

محمدباقر خانی مردم ملکان را مردمانی خیر و اهل کمک و احسان دانست و گفت: اهالی این شهر علاوه بر کمک و دست گیری نیازمندان، در کارهای خیر عمومی از جمله مدرسه سازی و احداث و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و غیره نیز مشارکت خوبی دارند.

ترویج سنت حسنه احسان و بخشش به محرومین و نیازمندان

وی مادران شهرستان ملکان را نیز از مادران فداکار کشور دانست و افزود: در خانواده های دارای معلول که مادر وجود دارد از فرستادن فرزندنشان به مراکز نگهداری خودداری می شود.

فرماندار ملکان در تایید این مطلب خود گفت: اخیرا در یکی از روستاهای ملکان در خانواده ای مشاهده کردم که یک مادر پیر سرپرستی چند فرزند معلول خود را با عشق و محبت بر عهده داشت.

حجت الاسلام غلامرضا قنبری نیز در این مراسم ترویج سنت حسنه احسان و بخشش به محرومین و نیازمندان را از اهداف اصلی اهدای خانه فرزند مرحوم خود ذکر کرد.

گفتنی است احسان قنبری اخیرا در یک سانحه و تصادف با خودرو جان خود را از دست داده بود.