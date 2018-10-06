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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

افتتاح نمایشگاه هایی از خط‌نگاره و نقاشی

افتتاح نمایشگاه هایی از خط‌نگاره و نقاشی

نمایشگاه هایی از خط نگاره های ابراهیم حقیقی و نقاشی های همایون سلیمی با حضور مجتبی حسینی و هادی مظفری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی جمعه سیزدهم مهر ماه از نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی در گالری سهراب و نمایشگاه نقاشی های همایون سلیمی در گالری ایرانشهر بازدید کردند.

ابراهیم حقیقی در ۱۸ تابلو مصرع هایی از اشعار کلاسیک و مدرن را در شیوه خط نگاره به تصویر کشیده است. مصرع هایی از ابیات حافظ یا تک مصرع هایی از اشعار معاصر از نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و دیگران دستمایه این خط نگاره ها بوده است.

همایون سلیمی نیز در نمایشگاهی با عنوان «به امید دیدار پاریس- تهران» (۱۳۹۷ - ۱۳۵۳) تعدادی از تابلوهای خود را به نمایش گذاشته که با نقش پردازی گل و استفاده از رنگ های متنوع عرضه شده است.

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی تا ۲۵ مهر برپاست و نمایشگاه نقاشی های همایون سلیمی نیز تا روز ۲۴ مهر ماه در گالری ایرانشهر روی دیوار خواهد بود.

کد مطلب 4421955
عطیه موذن

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