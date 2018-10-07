شماره ۱۷۳ مجله هنر موسیقی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمارۀ ۱۷۳ مجلۀ هنر موسیقی به مدیرمسئولی و سردبیری مهدی ستایشگر منتشر شده و به مناسبت زادروز محمدرضا شجریان در مهر ماه، مطالب این شماره خود را به بررسی هنر این هنرمند اختصاص داده است.

مطالب این شماره شامل چند بخش است:

بخش اول مطالب تحلیلی و یادداشت‌هایی از هنرمندان موسیقی دربارۀ محمدرضا شجریان؛ بخش دوم مطالبی تحلیلی دربارۀ ویژگی‌ها و فعالیت‌های هنری محمدرضا شجریان؛ بخش سوم گزینش چند چامۀ سروده‌شده و دل‌نوشته‌ای برای محمدرضا شجریان و بخش پایانی تصاویری از محمدرضا شجریان به همراه هنرمندان دیگر.

در این ویژه‌نامه مطالب متنوعی از اهالی موسیقی، ادبیات و مطبوعات ازجمله: مهدی آذرسینا، نگار بوبان، سیما بینا، محمدعلی پورخصالیان، شهروز جمالی، علی جهاندار، کامبیز روشن‌روان، تورج زاهدی، سیدعباس سجادی، محمدرضا شرایلی، مظفر شفیعی، علی‌اکبر شکارچی، علی شیرازی، آروین صداقت‌کیش، محمدجواد صحافی، محمدرضا ضیا، جاوید عباسی‌فلاح، سعید فرج‌پوری، فرهاد فخرالدینی، مهدی فیروزیان، محسن کرامتی، حمید متبسم، محسن محمدی، امیرمهدی مصلحی، جمال‌الدین منبری و معصومه مهرعلی دربارۀ محمدرضا شجریان منتشر شده است.

مدیریت اجرایی این نشریه به عهدۀ مژگان زرین‌نقش و طراحان گرافیک آن سعید فروتن، امیرمهدی مصلحی هستند و تصویر روی جلد این شماره که به محمدرضا شجریان اختصاص دارد، عکسی است از آرش عاشوری‌نیا.

ویژۀ‌نامه محمدرضا شجریان از دهم مهرماه ۱۳۹۷ در دسترس علاقه‌مندان موسیقی قرار گرفته است.