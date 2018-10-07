آغاز جلسه علنی مجلس/ لایحه الحاق به CFT در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

پیش از آغاز جلسه علنی، در جلسه غیررسمی که متولی آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، لایحه CFT مورد بررسی قرار گرفت.

درب‌های مجلس در حالی باز شد که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در صحن مجلس حضور داشتند.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است؛

۱ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT

۲ـ گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۳ـ سؤال حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل و حسن کامران نماینده مردم اصفهان از رضا اردکانیان وزیر نیرو.