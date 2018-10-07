فدراسیون والیبال ۱۰ درصدش را بر می دارد و کاری به حق بازیکن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه که رئیس سازمان لیگ والیبال اعلام کرده تمام تیم‌ها تسویه حساب را انجام داده اند و تا پایان وقت اداری امروز فقط باید چک ضمانت را ارائه دهند در غیر اینصورت از جدول مسابقات کنار گذاشته خواهند شد اما یکی از بازیکنان لیگ برتر می گوید هنوز با دو باشگاه شهرداری تبریز و ارومیه تسویه حساب نکرده است.

آرش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هشدار سازمان لیگ برای ارائه چک ضمانت تیم های حاضر در لیگ گفت: فصل جدید با شهرداری ورامین قرارداد بسته ام و هنوز با دو تیم شهرداری ارومیه و تبریز تسویه حساب نکرده‌ام. از آیین نامه و سیستم فدراسیون اطلاعی ندارم، شنیده ام تا پایان امروز اعلام کرده اند که تیم ها باید برگ تسویه را به فدراسیون ارائه دهند اما به این صحبت اطمینانی ندارم چون هر ساله برنامه همین بوده است. متاسفانه تیم‌ها هر سال بدون تسویه در لیگ حاضر می‌شوند. به فدراسیون نامه زدم و گفتم از تبریز طلب دارم. حتی در شبکه ملی نیز اعلام کردم از ارومیه طلب دارم.

کشاورزی در خصوص اینکه رئیس سازمان لیگ اعلام کرده تمام تیم‌ها تسویه را انجام و تنها چک ضمانت را ارائه ندادند، گفت: شاید به این دلیل این را گفتند که به قراردادهای سال گذشته کاری ندارند. به هر حال فدراسیون ۱۰ درصد مبلغ قرارداد خود را دریافت می‌کند و بازیکن برایش مهم نیست. بازیکنان زحمت می‌کشند. ۴۵ درصد قراردادم از تیم تبریز و ۵۰ میلیون قراردادم از تیم ارومیه باقی مانده است، احتمالا آنها با بازیکنانی که با تیم تمدید می کنند به نتیجه می‌رسند و بازیکنانی که جدا می‌شوند روی هوا باقی می مانند.

ملی پوش سابق تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا راه قانونی برای تسویه حسابش با این دو تیم وجود دارد یا خیر؟ گفت: بله، زمانی که به فدراسیون مراجعه می‌کنم می گویند وکیل بگیر و دنبال کارهایت باش؛ به همین راحتی!

کشاورزی در ادامه تاکید کرد: ۵۰ میلیون قراردادم با ارومیه باقی مانده و حتی اجازه تهاتر را نیز نمی‌دهند. وکیلم چند بار تماس داشته اما نمی‌دانم چرا اجازه تهاتر هم نمی‌دهند. طلبم به تبریز نیز بلاتکلیف مانده و بناکار (سرمربی تیم) گفت مدیر عامل مشخص نیست و در چند روز آینده تکلیف مشخص می‌شود. در این دو سال ۱۰۰ میلیون برای وکیل هزینه کرده‌ام تا پول خودم را بگیرم. از جیبم هزینه کردم برای پول خودم، ضرر و زیان بماند.

وی در ادامه افزود: نمایندگان بازیکنان در فدراسیون باید صحبت و از حق سایر بازیکنان دفاع کنند اما آنها فقط به دنبال حقوق خود هستند و بازیکنانی که در سطح پایین تری قرار دارند و یا ملی پوش نیستند حقشان ضایع می‌شود.

بازیکن لیگ برتر والیبال در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم سازمان لیگ برای دادن آخرین مهلت به تیم ها جدی است یا خیر؟ اظهار کرد: هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. آنها می‌خواهند تحت هر شرایطی لیگ برگزار شود و لیگ را به خاطر یک بازیکن به خطر نمی‌اندازند. فدراسیون ۱۰ درصد خود از قرارداد هر بازیکن را برمی‌دارد و کاری به حق ضایع شده بازیکن ندارد.

کشاورزی درباره ارزیابی‌اش از سطح لیگ گفت: به عنوان بازیکنی که ۱۲-۱۳ سال سابقه حضور در لیگ را دارم می‌گویم امسال شاهد لیگ فرسایشی و خسته کننده خواهیم بود و از نظر سطح کیفی نیز سطح لیگ پایین خواهد بود. امیدوارم بر خلاف سال گذشته حداقل شاهد یک لیگ منظم باشیم.

ملی پوش سابق تیم ملی والیبال در پایان گفت: صحبت پایانی من با مسئولان است، امیدورام همانطور که در رسانه خوب و محکم از حقوق بازیکنان صحبت می‌کنند در عمل نیز همانطور رفتار کنند. بازیکن در کمیته انضباطی حقش را می خواهد چراکه زحمت کشیده و تنها درآمدش از همین راه است و خرج خانواده اش را می‌دهد. امیدوارم خدا را در نظر بگیرند و حق بازیکنان را بدهند که به صلاح و پیشرفت والیبال است. بازیکن در اینصورت حداقل می‌داند که پشتوانه‌ای به نام فدراسیون و کمیته انضباطی دارد که می تواند حقش را بگیرد. ان شاءالله در مسیری که قدم برداشته اند موفق باشند.