صنعت مرغداری در قم اگر حمایت نشود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور اعضا و با بررسی چهار دستور جلسه ظهر یکشنبه در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از روند تسهیلات رونق تولید سال جاری و کمیته‌های بررسی بخش‌های اقتصادی ارائه شد.

در ادامه گزارشی از ممیزی میزان مصرف واحدهای صنعتی شکوهیه و مازاد مورد نیاز واحدها جهت تعیین تکلیف مصرف واقعی برق ارائه شد.

نماینده شرکت توزیع برق قم در این زمینه افزود: در شهرک صنعتی شکوهیه ۷۱ مگابایت برق مصرف می‌شود در حالی که ۲۱۲ مگابایت برق به واحدهای شهرک فروخته شده است و در این منطقه برق مازاد داریم.

نماینده پست بانک نیز در خصوص تسهیلات و اشتغال پایدار روستایی و واحدهای گلخانه‌ای عنوان کرد: ۸۶ طرح از سال گذشته تاکنون معرفی شده که ۳۱ طرح را قبول کرده‌ایم.

دستور جلسه دیگر گزارش نماینده جهاد کشاورزی از امور اراضی جهاد کشاورزی و واگذاری زمین مورد نیاز چندین شهرک صنعتی بود که چندین مورد آن مشکلاتی داشت و مقرر شد در جلسه‌ای دیگر بررسی‌های لازم در این باره داشته و به کارگروه اعلام شود.

گزارش دیگری توسط نماینده اداره کل راه و شهرسازی از جاده دسترسی واحدهای پرورش ماهی خاویار جوادالائمه(ع) ارائه شد که بهترین پیشنهاد استفاده از آسفالت تراش شهرداری عنوان شد.

صادرات تخم مرغ از قم

در این جلسه مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان قم نیز در سخنانی با اشاره به خسارت مرغداری ها دراثر آنفلوآنزای مرغی، ابراز کرد: در استان قم هشت میلیون مرغ در ۱۶۰ واحد مرغ تخم گذار وجود دارد. مرغداری‌ها در سال گذشته به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی خسارت بسیار زیادی دیدند که توقع این است دولت آنان را حمایت کند.

خداپرست در ادامه افزود: تا قبل از سال ۹۵ در استان قم ۱۵۰ تن تخم مرغ تولید و به کشورهای منطقه صادر می‌شد اما بلایی که سال گذشته به جان مرغداری‌ها افتاد موجب شد تولید را با مشکل روبه رو کرد.

وی افزود: از سوی دیگر سختی تأمین خوراک و مسائل مالیاتی مرغداری‌ها که در سال‌های گذشته وجود نداشت و ارائه نکردن تسهیلات ارزان قیمت کمر مرغداران را شکسته است.

نمایده دیگر مرغداری های استان قم نیز در سخنانی با اشاره به لزوم حمایت از این بخش افزود: یک و نیم میلیون مرغ تخم گذار در قم داریم و بیش از این میزان قم ظرفیت دارد. مسئله مالیات مرغداری‌ها در گذشته مطرح نبود و باید شفاف سای شود.

یکی دیگر از اعضای اتحادیه مرغداران استان قم نیز در سخنانی گفت: نزدیک به ۲۰ میلیون پرنده در قم داشتیم که این میزان در سال ۹۴ به ۹ میلیون و در حال حاضر به چهار میلیون رسیده است. اشتباهات مهندسی و ندیدن درست شرایط حاضر موجب شده همواره مشکلاتی به این بخش وارد شود که نیاز به تأمل دارد. اگر این روند پیش روند صنعت مرغداری با مشکلات بزرگ‌تر روبه رو می‌شود.

گزارش مصوبات کمیته‌های فرعی کارگروه دستور جلسه چهارم بود که یازده بخش مختلف آن بررسی و تعیین تکلیف شد.