به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: طی مکاتبه به مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، مقرر شده تا واحدهای مرغداری خسارت دیده در اثر آنفلوآنزای مرغی در سال گذشته حداقل تا سال جاری سررسیدهایشان مشمول شود.

وی ادامه داد: این واحدها باید بتوانند به کارگروه ملی وضعیت خود را اعلام و از منابع صندوق ملی بهره‌مند شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم عنوان کرد: بر جذب تسهیلات رونق تولید به خصوص در حوزه گردشگری تأکید داریم و باید فعالیت بیشتری در این حوزه شود؛ هفته آینده عملیات اجرایی و ابلاغیه امور اراضی این حوزه پیگیری شود.

وی ابراز کرد: افرادی از اتحادیه کامیون داران به این جلسه دعوت می‌شوند تا مشکلات و موانع فعالیت این قشر مورد بررسی و پیگیری شود.

۲۵ واحد تولیدی تملک شده به عرصه تولید بازگشته است

غضنفری تصریح کرد: در حال حاضر ۳۲ واحد تولیدی در قم در تملک بانک‌ها بود که ۲۵ واحد به چرخه تولید بازگشته است.

وی افزود: دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه تمام تلاش خود را برای بازگرداندن بقیه واحدها به رونق تولید انجام دهند تا اولین استان در عرصه ورود واحدهای تملک شده به عرصه تولید باشیم.

معاون استاندار قم بیان کرد: مسئولان مالیاتی استان برنامه‌ای در شبکه نور داشته باشند و به طور شفاف درخصوص مسائل مالیات و مشمولان و معافیت‌های مالیاتی با مردم سخن بگویند تا همگان طبق قانون مکلف به وظیفه خود درخصوص مالیات باشند.