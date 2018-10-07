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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۷

آتش سوزی کارخانه کبریت در تبریز خسارات جانی درپی نداشت

آتش سوزی کارخانه کبریت در تبریز خسارات جانی درپی نداشت

تبریز- آتش سوزی کارخانه کبریت در تبریز خسارات جانی درپی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه کبریت سازی ممتاز تبریز دچار آتش سوزی شد که ساعاتی پیش این آتش سوزی خاموش شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ظهر امروز یک شنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: با تلاش آتش نشانان این آتش سوزی تلفات جانی نداشت و فقط قسمتی از کارخانه در آتش سوخت.

آتش پاد داوود طالب نژاد سپس ادامه داد: عملیات اطفای حریق در این کارخانه بیش از چهار ساعت به طول کشید.

وی گفت: در این اتفاق یکی از سوله های کارخانه کبریت سازی دچار آتش سوزی شده بود که اگر تلاش آتش نشانان نبود این آتش به سوله های دیگر نیز درحال انتقال بود.

کد مطلب 4423609

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