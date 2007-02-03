عضوهیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان کشوردرگفتگو با خبرنگارمهربا انتقاد ازشرایط پرداخت وام های مشارکت مدنی به انبوه سازان، گفت:‌ اگرچه هم اکنون وام های مشارکت مدنی به انبوه سازان پرداخت می شود اما متاسفانه شکل پرداخت آن بسیارپیچیده و منقبضانه است.

مجتبی بیگدلی تصریح کرد:‌ درحال حاضر بانک زمین ،‌پروانه و تجهیز کارگاه را که خود سهمی معادل 60 تا 65 درصد را در سرمایه گذاری ساخت وسازها دارند به عنوان وثیقه برای پرداخت وام به انبوه سازان قبول نکرده، بلکه اعلام می کنند که زمانی وام به انبوه سازان پرداخت می شود که پروژه ساخت و ساز 20 درصد پیشرفت داشته باشد.

به گفته وی، این درحالی است که وام های مشارکت مدنی از سوی بانک پس از تایید 20 درصد پیشرفت کارساخت وساز دراقساط طولانی مدت (4 ماهه)‌‌ پرداخت می شود.

بیگدلی، ‌اساسی ترین مشکل درتولید مسکن را سیستم بانکی کشوردانست و تاکید کرد:‌ با توجه به کمبود مسکن درکشور، ‌دولت می تواند بارفع تنگناهای فعلی درسیستم بانکی کشور ،‌ تولید مسکن را افزایش و درنتیجه قیمت ها را کاهش دهد.

وی خواستارایجاد تغییرات و اصلاح درنحوه آیین نامه اختصاص وام به پروژه های مشارکت مدنی شد وتاکید کرد: ‌دولت می تواند به راحتی و با ایجاد تغییرات درآیین نامه تخصیص وام به پروژه های مشارکت مدنی ، ‌تولید مسکن را افزایش دهد.