انتشار تصاویر و اسامی ۱۵ مسئول سعودی مظنون در پرونده خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، رسانه‌های ترکیه بامداد امروز اسامی و تصاویر ۱۵ نفر از مسئولان سعودی را که در روز ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی به استانبول سفر کرده و وارد کنسولگری شدند، منتشر کردند.

منابع رسانه‌ای ترکیه اعلام کرد که این ۱۵ نفر متهم به شکنجه خاشقجی و قتل وی هستند.

خاشقجی که چهارشنبه گذشته برای انجام کار اداری مربوط به ازدواجش از آمریکا به ترکیه و کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده بود، ناپدید شد تا اینکه برخی مقامات ترکیه اخیرا خبر کشته شدن او را تائید کردند.

پلیس ترکیه شنبه شب گذشته اعلام کرد که منتقد سعودی به احتمال قوی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشته و جسد وی با خودرو به بیرون از کنسوگری منتقل شده است.