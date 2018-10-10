یقین دارم «خاشقجی» در کنسولگری عربستان به قتل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلیبیست، باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در تازهترین اظهارنظر خود درباره پرونده «جمال خاشقجی» منتقد و روزنامهنگار سعودی، تاکید کرد: فعلاً همه نشانهها حاکی از آن است که خاشقجی هفته گذشته در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول به قتل رسیده است.
وی ادامه داد که بعد از مشاهده اطلاعات محرمانه درباره مفقود شدن خاشقجی، در این باره به یقین رسیده است.
به گفته کورکر، این اطلاعات، به این فرضیه قوت میبخشد که هراتفاقی برای خاشقجی افتاده باشد، توضیحش نزد عربستان سعودی است.
وی افزود: اخیراً با سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، صحبت کردم و بهگفته وی، دوربینهای نصب شده در خارج سفارت فقط نظارتی هستند و تصویری را ثبت نمیکنند!
کورکر این ادعا را به چالش کشید و گفت: هرگز به عمرم، حرفی درباره یک چنین سیستم امنیتی نشنیدهام. برای من باور چنین چیزی دشوار است. اینکه بگویند نقص دوربین بوده و تصاویر ضبط نمیشود، این حس را به من میدهد که حتماً کار خطایی از سوی آنها انجام شده است. البته نمیخواهم زود قضاوت کنم. اگر این فرضیه صحت ندارد، آنها باید راهی برای نشان دادن تصویر خروج خاشقجی از کنسولگری پیدا کنند.
کورکر در نهایت هشدار داد: پاسخ کنگره آمریکا به قتل ادعایی خاشقجی، قاطعانه خواهد بود. رابطه آمریکا با عربستان سعودی حداقل از چشمانداز سنا، در پایینترین سطح خود قرار دارد.
اظهارات کورکر درحالی مطرح شد که هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر مدعی شده بود: درباره «زنده بودن یا نبودن» خاشقجی چیزی نمیدانیم!
همزمان، رسانههای ترکیه بامداد امروز اسامی و تصاویر ۱۵ نفر از مسئولان سعودی را که در روز ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی به استانبول سفر کرده و وارد کنسولگری شدند، منتشر کردند.
به گفته منابع رسانهای ترکیه، این ۱۵ نفر متهم به شکنجه خاشقجی و قتل وی هستند.
پلیس ترکیه شنبه شب گذشته اعلام کرد که منتقد سعودی به احتمال قوی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشته و جسد وی با خودرو به بیرون از کنسوگری منتقل شده است.
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