نامزد «خاشقجی» از ترامپ کمک خواست

به گزارش خبرگزاری مهر، «خدیجه چنگیز» نامزد جمال خاشقجی منتقد و روزنامه‌نگار سعودی که هفته گذشته، پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول، مفقود شده و به‌احتمال نزدیک به یقین، به قتل رسیده است؛ با انتشار یادداشتی در واشنگتن پست- روزنامه طرف همکاری با خاشقجی- از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست تا در روشن شدن حقیقت ماجرا به وی کمک کند.

وی در بخشی از این یادداشت، ادعای ریاض مبنی بر خروج خاشقجی از کنسولگری عربستان را زیر سوال برده و می‌گوید در روز حادثه، خاشقجی را تا کنسولگری مشایعت کرده و بعد پشت در به انتظار وی نشسته است حال‌آنکه بعد از ۳ ساعت چشم‌انتظاری وقتی جویای حال او می‌شود با پاسخی باورنکردنی مواجه می‌شود: خاشقجی کنسولگری را ترک کرده است!

خدیجه چنگیز در ادامه از تلاش دولت ترکیه در پیگیری وضعیت نامزد خود قدردانی کرده و از ملک سلمان پادشاه سعودی نیز می‌خواهد اجازه انتشار تصاویر دوربین مداربسته کنسولگری را بدهد تا جنبه انسانی ماجرا پنهان نماند.

وی در بخشی از یادداشت خود از تبعید خودخواسته خاشقجی و دلتنگی وی برای زادگاه، خانواده و دوستانش می‌نویسد و می‌گوید دلیل تلاش وی برای اخذ اقامت آمریکا آن بود که گمان می‌کرد می توان نبض دنیای سیاست را در آنجا بهتر حس کرد.

به گفته خدیجه چنگیز، با توجه به برخورد خوب مسئولین کنسولگری در اولین دیدار و قول مساعد آنها برای ارائه مدارک درخواست شده، خاشقجی هرگز گمان نمی‌کرد در دومین جلسه حضور در کنسولگری، تهدیدی متوجه وی باشد.

خاشقجی حتی گفته بود اگرچه عقاید وی موجب آزردگی عربستان سعودی شده، اما درجه مخالفت سعودی‌ها با وی به حد نفرت و تهدید نرسیده است!

خدیجه چنگیز در نهایت از امید برای بازگشت جمال خاشقجی سخن گفت حال‌آنکه شواهد موجود علیه این موضوع است.

به گزارش مهر، رسانه‌های ترکیه بامداد امروز اسامی و تصاویر ۱۵ نفر از مسئولان سعودی را که در روز ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی به استانبول سفر کرده و وارد کنسولگری شدند، منتشر کردند.

به گفته منابع رسانه‌ای ترکیه، این ۱۵ نفر متهم به شکنجه خاشقجی و قتل وی هستند.

پلیس ترکیه شنبه شب گذشته اعلام کرد که منتقد سعودی به احتمال قوی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشته و جسد وی با خودرو به بیرون از کنسوگری منتقل شده است.