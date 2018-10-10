به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی، طی احکام جداگانهای از سوی بهزاد صدیقی دبیر نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی، دبیر بخش مسابقه نمایشنامهنویسی و نمایشنامهخوانی و مسئول دبیرخانه نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی منصوب و معرفی شدند.
در این احکام جداگانه که از سوی بهزاد صدیقی دبیر این جشنواره صادرشده است مهدی میرباقری به عنوان دبیر بخش مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی و امید طیرانی بی غم به عنوان مسئول دبیرخانه این جشنواره منصوب شدند.
در متن جداگانه احکام هر یک از آنها که به امضای بهزاد صدیقی رسیده، آمده است:
«فرهیخته گرامی
جناب آقای مهدی میرباقری
نظر به تجربیات ارزنده جناب عالی در هنر نمایشنامه نو یسی و تئاتر و نیز کوشش های مستمر و مجدانه تان در این هنر، بدین وسیله جناب عالی به عنوان دبیر بخش مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی منصوب می شوید.
امید می رود با توجه به حضور و خدمات ارزشمندتان در هنر تئاتر و همچنین ارتباطات مؤثرتان با جامعه نمایشنامه نویسان و هنرمندان تئاتر، همه تجربیات و توانایی های خویش را به منظور هرچه بهتر برگزارشدن نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد جشنواره ای تأثیرگذار، پویا و شایسته باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم بود. برای جنابعالی آرزوی سربلندی و توفیق دارم.»
«فرهیخته ی گرامی
جناب آقای امید طیرانی بی غم
با توجه به تجربیات و توانایی های جناب عالی در امور برنامه ریزی، اجرایی و اداری تئاتر و همچنین ارتباطات مؤثرتان با گروه های تئاتری بدین وسیله جنابعالی به عنوان مسئول دبیرخانه نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی منصوب می شوید.
امید می رود با توجه به حضور و خدمات ارزشمندتان در این عرصه، همه تجربیات و توانایی های خویش را به منظور هر چه بهتر انجام شدن امور دبیرخانه نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد فعالیت ها ی مؤثر و مطلوبی باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم بود. سربلندی و توفیق روزافزون تان را آرزومندم.»
نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی در شش بخش مونولوگ، نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی، مقالات رادی شناسی، نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی، پلاس: نمایشگاه کاریکاتور با عنوان لبخند باشکوه آقای رادی به دبیری بهزاد صدیقی از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.
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