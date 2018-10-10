به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان بین‌المللی دادگستری «لاهه» (ICJ) دومین جلسه استماع شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران را امروز چهارشنبه ۱۸ مهرماه در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۱:۳۰ به وقت تهران) آغاز کرد.

در نوبت ظهر نیز سه جلسه به ترتیب در ساعات ۱۳ (۱۴:۳۰ تهران)، ۱۵ (۱۶:۳۰ تهران) و ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران) برگزار خواهد شد.

نخستین جلسه استماع در باره این موضوع روز دوشنبه ۱۶ مهرماه برگزار شد و طی آن، آمریکا خواستار رد دعوی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری «لاهه» (ICJ)، برای بازگرداندن ۱.۷۵ میلیارد دلاراز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران شد.

«ریچارد ویزک» (Richard Visek) مشاور وزارت خارجه آمریکا، پس از تشکیل جلسه صبح دوشنبه دیوان پیرامون استماع استدلال حقوقی این کشور، در اظهاراتی ادعا کرد: اقداماتی که آمریکا به آن اعتراض دارد، حول محور حمایت تهران از تروریسم بین المللی قرار گرفته است!

بر این اساس، واشنگتن از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست دعوی حقوقی ایران نزد این دادگاه درباره بازگرداندن ۱.۷۵ میلیارد دلار را رد کند.

اما، در جلسات امروز چهارشنبه، نمایندگان ایران در دو نوبت صبح و بعدازظهر، امکان طرح ادله خود را خواهند داشت.

در دور دوم جلسات استماع در جلسه روز پنجشنبه بعدازظهر بار دیگر نمایندگان آمریکا به طرح استدلال های حقوقی خود خواهند پرداخت.

نمایندگان حقوقی ایران نیز در جلسه بعدازظهر روز جمعه آخرین ادله خود را مطرح خواهند کرد.

براساس آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، جلسات استماع دفاعیات شفاهی دو طرف پس از تبادل لوایح تشکیل می‌ شود.

به گزارش یورونیوز، لایحه شکایت ایران در ۸ فصل، بیش از ۲ هزار صفحه و در چهار جلد تهیه شده است.

به گزارش مهر، این دادگاه در جلسه چهارشنبه ۱۱ مهر ماه خود دستور داد که آمریکا تحریم هایی که حمل و نقل هوایی غیر نظامی را برای ایران محدود می کند و همچنین تحریم هایی که دسترسی ایران به کالاهای بشر دوستانه از جمله محصولات کشاورزی، دارویی و ... را محدود می کند لغو شوند.

در جلسه روز مذکور، رئیس این دادگاه اعلام کرد: تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای و احیای بخشی از محدودیت‌ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، می‌تواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند. دیوان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داراست. اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می‌کند تحریم‌ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» می دانیم. به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد. دیوان معتقد است که بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران را رفع کند.

بر اساس چند بند پیمان مودت ایران و آمریکا، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده‌اند.