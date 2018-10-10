زبان فارسی در قرون وسطی در کشورهای دیگر نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در ادامه نشست های علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی به مناسبت یادروز حافظ، استاد مهدی محقق با موضوع «فرهنگ اسلامی و ادب فارسی» به سخنرانی پرداخت و گفت: ما باید پاس زبان و ادبیات فارسی را بدانیم و زبان فارسی نهادی از هویت ماست این زبان در قرون وسطی در کشورهای دیگر هم نفوذ کرده است.

وی با بیان اینکه به گواه تاریخ، بناهای خانه کعبه به آواز اشعار فارسی مترنم می شوند یا ابن بطوطه در سفرنامه خویش می گوید ملوانان چینی به زبان فارسی ترنم می کردند، افزود: این زبان متعلق به دولت دانشگاه ها و وزارت ها نیست بلکه به مردم تعلق دارد

محقق افزود: حتی اولین مترجم قرآن کریم سلمان فارسی بوده است؛ از آنجا که سلمان سوره الحمد را به فارسی ترجمه کرد اولین مترجم قرآن کریم اوست و ناحیه فارس مهمترین بخش از زبان و ادب فارسی را گسترش داده است.

این استاد زبان و ادب فارسی در ادامه گفت: قطب الدین شیرازی در ۱۴ سالگی رییس بیمارستان مظفری شیراز با تخصص چشم پزشکی شد و این سرزمین با وجود شاعرانی نظیر حافظ و سعدی یا فیلسوفانی نظیر ملاصدرا و قطب الدین، خداوند رحمت خود را از این سرزمین دریغ نکرده است.

وی عنوان کرد: یک چنین سرزمینی که بانوان نقش زیادی در گسترش علم داشته است، نباید مورد غفلت قرار گیرد.

ادبیات و زبان فارسی همه چیز هست؛ زبان فارسی حاوی فلسفه، کلام، تفسیر قرآن، تاریخ، ریاضیات و... است؛ مثنوی حدیث پیغمبر و قرآن کریم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین گردهمایی بین المللی زبان و ادب فارسی شامگاه پنجشنبه با حضور حافظ پژوهان و ادبا در آرامگاه حافظ ادامه می یابد.