۱۲ بازی ایرانی نامزد دریافت جایزه جشنواره خارجی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای نهایی سومین دوره از جشنواره بین‌المللی بازی‌های موبایلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (IMGA MENA) مشخص شدند که در بین آن‌ها ۱۲ بازی ایرانی نیز خودنمایی می‌کنند.

براساس اعلام سایت رسمی این جشنواره هم اکنون نامزدهای این دوره از جشنواره به صورت عمومی منتشر شده‌اند و بدین ترتیب رای‌گیری برای بهترین بازی مردمی آغاز شده است.

۱۲ بازی ایرانی و با کیفیت نیز حضور دارند که علاقه‌مندان می‌توانند به این بازی‌ها رای دهند. بازی‌های ‌۴۱۱۴۸، Colimus! ،Electron ،Fisher Boy ،Flipping Filip ،Harmony Irregular Mobile ،King of Wealth ،Magnis ،‌Mr Crow Don't open the envelope، Sweet Lemon و The Dark Wings ۲ دوازده بازی ایرانی هستند که در این جشنواره حضور داشته و شانس بردن جوایز مربوط به این جشنواره را خواهند داشت. سال گذشته نیز تعدادی از بازی‌های ایرانی موفق به کسب جایزه از این جشنواره شده بودند.

برای انتخاب بهترین بازی مردمی این جشنواره می‌توانید به آدرس http://mena.imgawards.com/winners-nominees/۳rd-imga-mena مراجعه کنید.