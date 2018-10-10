به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور امروز در حاشیه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس اظهار داشت: بنای ما بر این بود اگر لایحه تغییر ساختار دولت که سال گذشته به مجلس ارسال کردیم، تصویب شود، تغییرات را اعمال کنیم.

وی افزود: مطلع شدیم که مجلس تمایلی به تصویب آن لایحه ندارد؛ بنابراین جانشین دو وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره می شود را تعیین کرده ایم که ممکن است یکی دو تا وزارتخانه دیگر هم باشد.

واعظی تصریح کرد: بنای ما بر این بود که وزرای پیشنهادی را روز قبل یعنی سه‌شنبه به مجلس معرفی کنیم اما به دلیل اینکه مجلس، هفته بعد تعطیل است، ما از مجلس خواستیم که این تعطیلی را لغو کند اما اعلام شد با توجه به اینکه نمایندگان از قبل در حوزه انتخابی خود برنامه ریزی کرده بودند، این لغو تعطیلی ممکن نیست.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: روز دوشنبه ظهر از مجلس به ما اطلاع دادند که شما در فرصت دیگری وزرا را معرفی کنید.

واعظی تاکید کرد: مجلس در اولین روز پس از تعطیلات اگر تشکیل جلسه دهد، اسامی وزرای پیشنهادی را اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون نامه ۲۵۰ نفر از صاحب نظران اقتصاددان، اظهار داشت: از همه دلسوزانی که به دولت پیشنهادات خود را می‌دهند به ویژه اقتصاددانان تشکر می کنیم. قطعا این پیشنهادات را برای دستگاه‌های ذیربط و وزارتخانه‌ها ارسال می‌کنیم و ستاد اقتصادی دولت نیز آنها را بررسی خواهد کرد. بخشی از این پیشنهادات را هفته گذشته بررسی کردیم و به وزرا توصیه کردیم که با آنها جلسه برگزار کنند که آقای نوبخت نیز این جلسه را برگزار کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین اعلام کرد: بنای ما برگزاری جلسه ای با حضور اقتصاددانان و آقای رئیس جمهور در آینده است.

واعظی در خصوص احتمال جابجایی در کابینه با بیان اینکه این جابجایی می‌تواند محتمل باشد، گفت: اگر فردی هم اکنون مسئولیتی دارد و در جای دیگری نیز سمتی وجود دارد، با توجه به شناختی که از آن فرد در کابینه وجود دارد می‌توان از آن فرد در سمت مذکور استفاده کرد.

وی در پایان و در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال سهمیه بندی بنزین عنوان کرد: تفاوت نرخ بنزین در ایران که ۱۰۰۰ تومان و در برخی کشورهای همسایه که از ۶ تا ۹ هزار تومان است، باعث افزایش میزان قاچاق شده است. اولین اقدام ما احیای کارت سوخت است تا از طریق آن نظارتی بر مصرف سوخت داشته باشیم و با توجه به محدودیت هایی که برای ورادات بنزین از جمله محیط زیست و آلودگی هوا وجود دارد کمیته ای در حال بررسی آن هستند.