به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، شاهین حیدری رییس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با همراهی حسن بلخاری، مصطفی گودرزی و سیدغلامرضا اسلامی با علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر، عصر سهشنبه ۱۷ مهرماه دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدای این نشست حیدری به خواستها و نیازهای جامعه هنری و دانشگاهی اشاره و اظهار کرد: حرکت فرهنگستان هنر باید همسو با نیازها و خواسته های جامعه امروزی باشد که متاسفانه در گذشته به دلیل آن که اسباب آن فراهم نشده بود، این امر محقق نشد.
رییس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران هدف خود از این دیدار را فراهم آوردن فضای تعاملی بیشتر با فرهنگستان هنر عنوان و تصریح کرد: به دلیل ظرفیتهای موجود در این ۲ نهاد دانشگاهی و پژوهشی، امید است که با انعقاد تفاهمنامهای به این امر دست یابیم و بتوانیم خواسته ها و نیازهای جامعه امروزمان را برطرف کنیم.
در ادامه علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر نیز با اشاره به پژوهشی که در گذشته در راستای فعالیتهای پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران از بدو تاسیس به انجام رسانده بود، عنوان کرد: دانشگاه تهران و پردیس هنرهای زیبا به عنوان دانشگاه مادر در حوزه فرهنگ و هنر کشور تاثیر زیادی داشته است. فرهنگستان هنر نیز با هدف پژوهشهای بنیادین و ایجاد فضای تعاملی با نهادهای تاثیرگذار، نظیر دانشگاههای کشور در سطح ملی آماده همکاری و تعریف برنامههای مشترک است. در اساسنامه این فرهنگستان نیز بر این تعاملات تاکید شده است.
وی به ارکان فرهنگستان هنر اشاره و اظهار کرد: فرهنگستان قبلاً تعاملات خوبی با دانشگاهها داشت و امیدواریم این تعاملات در بخشهای مختلف آموزش و پژوهش همچون ایجاد رشتههای جدید به ویژه در مباحث بین رشتهای، هدایت و استفاده از پژوهشهای مقاطع تحصیلات تکمیلی برای ارتقا و اعتلای هنر کشور و جریانسازی در این زمینه گسترش پیدا کند.
سرپرست فرهنگستان هنر راه اندازی مجدد گروههای تخصصی را که مرکب از استادان دانشگاهی و هنرمندان تراز اول هستند رهیافتی در جهت پیشبرد مقاصد و اهداف فرهنگستان دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای علمی و هنری کشور سرفصل فعالیتهای این فرهنگستان را شکل میدهد. ما علاقهمندیم که پیوندهای ناگسستنی با جامعه دانشگاهی و هنرمندان داشته باشیم.
در ادامه این دیدار غلامرضا اسلامی استادتمام دانشکده معماری دانشگاه تهران به حساسیتهای جامعه کنونی کشور اشاره و اظهار کرد: خوشحالم امروز شرایطی به وجود آمده که به مغفولاتی که نزدیک به یک دهه در فرهنگستان هنر ایجاد شده است، بپردازیم. جامعه علمی ما بدون چشمداشت به مسایل اقتصادی، آماده است تا با فرهنگستان تعامل داشته باشد و موجبات سازندگی کشور را فراهم کند.
وی تعامل با فرهنگستان را به عنوان نیاز، ضرورت و از واجبات دانست و عنوان کرد: آنچه جامعه امروز طلب میکند، رسیدن به هویت، ملیت و حمیت است که باید با همکاری سازمانها و نهادهای پژوهشی و دانشگاهی حاصل شود.
سپس مصطفی گودرزی رییس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران، ماموریت اصلی فرهنگستان هنر را حمایت از جامعه دانشگاهی عنوان کرد و گفت: فرهنگستان هنر میتواند از طرحهای پژوهشی که بسیاری از استادان و دانشجویان دارند، استفاده کند و این تعامل موجباتی را برای رویدادهای جدید هنری و اعتلای فرهنگ و هنر کشور ایجاد میکند.
در ادامه حسن بلخاری استاد تمام و مدیر گروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به نقش فرهنگستانها در سطح جهانی اشاره و اظهار کرد: نقش فرهنگستانها در تمامی دنیا سیاستگذاریهای کلان در سطح ملی است. توقع میرود که فرهنگستان هنر نیز به رویه اصلی خود بازگردد، زیرا عقل فعال هر حکومتی در دست نخبگان و سیاستگذارانی است که در این نهادها فعالیت دارند به ویژه در حوزه علم و هنر که توجه ویژهای را میطلبد.
رییس گروههای سنتی فرهنگستان هنر در ادامه گفت: امیدواریم همکاری این ۲ نهاد برتر بتواند به افزایش ظرفیتهای علمی جامعه کمک کند.
در این نشست علی تقوی، مسعود ناصری، عبدالحسین لاله و اسماعیل پناهی مدیران فرهنگستان هنر، حضور داشتند و به ارایه نظریات و دیدگاههای خود درباره تعاملات آینده پرداختند.
در پایان نشست مقرر شد تا نمایندگانی از سوی فرهنگستان هنر و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انتخاب شوند و مفاد تفاهمنامه همکاری فی مابین مورد ارزیابی قرار گیرد.
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