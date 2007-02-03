/ اختصاصی مهر/ دستور مهم رئیس جمهور به رئیس بنیاد شهید : کاهش درصد جانبازی ممنوع / تجهیز بیمارستان های مخصوص جانبازان / کلیه جانبازان با هر درصدی از پرداخت هزینه دارو معاف شوند

مجتبی رحماندوست در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دفاع مقدس مهر در به ارائه گزارشی از آخرین دستورات رئیس محترم جمهور مصوبات دولت در مورد رزمندگان و جانبازان پرداخت .

وی در مورد سرنوشت "رزمندگان معسر" گفت : خوشبختانه دولت در تاریخ 17/8/85 با تصویب لایحه پرداختن مستمری به رزمندگان ( خاص ) یعنی کسانی که با یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، دارای شغل و درآمدی نبوده و مشمول خدمات هیچکدام از صندوق های بیمه ای یا بازنشستگی نباشند , اقدام خوبی را برای این عزیزان انجام داده است .

وی همچنین از اجرایی شدن لایحه پس از تصویب در مجلس خبرداد .

رحماندوست در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت تصویب واجدین شرایط در سال 86 مستمری دریافت می کنند گفت : مکاتبات و پی گیریهای ما در جریان است و امیدواریم که این توفیق را داشته باشیم . البته دولت علاوه بر تصویب این لایحه , وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرده , ضوابط واگذاری سهام عدالت به این عزیزان را تدوین کند و وزارت کار و امور اجتماعی هم مکلف شده کار توانمند سازی رزمندگان خاص را از طریق ایجاد شغل و پرداخت وام های خود اشتغالی و سایر راهکارهای دیگر تدوین نماید .

مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران در پاسخ این سوال که آیا از نزدیک از وضعیت جانبازان مطلع هستید گفت : گاهی این توفیق را دارم و در سه ماه اخیر حداقل دو بار به بیمارستان ها و چند مورد عیادت جانبازان در منازلشان رفته ام و همیشه سعی کرده ام در جریان وضعیت ایثارگران باشم , اما فقط راه مطلع شدن از وضعیت آنان رفتن به بیمارستانها نیست . بیشتر همکاران و دوستان من ایثارگران و به ویژه جانبازان هستند و من مدام از احوالات آنها باخبرم .

خبرنگار مهر از وی پرسید : آیا از وضعیت کاهش درصد جانبازان هم مطلع هستید ؟

رحماندوست گفت : بله بی خبر نیستم و به گمانم فراگیر هم بوده است و نگرانی ازاین وضعیت را در بسیاری از سفرهای استانی از زبان مسئولان بیمارستانها وامور ایثارگران استانداری ها بارها شنیده ام و این دغدغه بدنه کارشناسی بنیاد هم می باشد .

ولی متاسفانه در پاسخ به این سوال که آیا آماری هم در دست دارید ؟ افزود : خیر . چون کمیسیون ها زیر نظر من نیستند . من فقط مشاورم . اما علاقمند بودم که آماری از این عزیزان داشته باشم تا بتوانم دقیقتر در این باره چاره اندیشی کنم و لیکن دو مکاتبه من با بنیاد برای دریافت آمار بی پاسخ ماند .

مشاور رئیس جمهور در جواب این سوال که آقای رئیس جمهور چقدر از وضعیت جانبازان با خبرند ؟ گفت : خیلی زیاد . من در ملاقات هایی که با ایشان داشته ام به قدری ریز و کارشناسانه به مسائل ایثارگران به ویژه جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان و مسائل مربوط به درصد آنان می پردازند که این تسلط و آگاهی ایشان باعث خوشحالی می شود .

وی در مورد اینکه این آگاهی ها چه تاثیری در بهبود شرایط جانبازان داشته است ؟ گفت : مطمئنا شرایط رسیدگی به ایثارگران روز به روز بهتر می شود . اگر چه هیچ وقت دولت از عهده این عزیزان آنطور که شایسته شان است بر نخواهد آمد .

وی در ادامه این گفتگو افزود : دوست دارم به عزیزان جانباز مژده ای بدهم . در دو بازدیدی که اخیرا از بیمارستان ساسان داشتم چندین ساعت با عزیزان جانباز گفتگو کردم و ماحصل نقطه نظرات این عزیزان و گزارشها و نامه های فراوان دریافتی را در مجموعه کارشناسی دفترم مورد بررسی قرار دادیم و چند پیشنهاد به رئیس محترم جمهور تقدیم کردیم که ایشان با اشرافی که به امور دارند , این پیشنهادها را پذیرفته و به معاون خود و رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران دستور دادند این پیشنهادها را پیگیری , اقدام و عملی نمایند .

رحماندوست پیشنهادهای مطروحه را به شرح زیر اعلام کرد :

1- کاهش درصد جانبازی ممنوع شود .

2- درصدهای کاهش یافته دردولت نهم به وضعیت قبل بازگردد .

3و 4 - وضعیت بیمارستان های محل درمان جانبازان از جمله بیمارستان ساسان , سامان یابد و کمبود تجهیزات پزشکی جانبازان و بیمارستانهای ذیربط تامین گردد .

5- کلیه جانبازان با هر درصدی از پرداخت هزینه دارو معاف شوند ( خصوصا در درمان بیماریهای ناشی از مجروحیت )

6- با تشخیص پزشک هزینه داروهای خارجی نیز توسط بنیاد تامین شود .

وی در پاسخ به این سوال که دقیقا دستور رئیس جمهور چه بود گفت : ایشان مرقوم فرمودند " جناب آقای دهقان با پیشنهاد ارائه شده موافقم . پیگیری و اقدام نمائید تا عملی شود " .

وی با تاکید بر اینکه دیگر درصد هیچ جانبازی کم نمی شود ادامه داد : دستور جناب آقای دکتر احمدی نژاد صریح و روشن است و قطعا مسئولان محترم بنیاد , همت خود را صرف اجرایی کردن آن خواهند کرد . گر چه 12 سال پیش بنیاد بخشنامه ای را مبنی بر عدم کاهش درصد جانبازی صادر کرد که متاسفانه دو سال پیش توسط خود بنیاد لغو شد و قرار است برگردیم به همان بخشنامه خوب دوازده سال پیش .

خبرنگار مهر پرسید : با این وصف دیگر جانبازان ازشرکت مجدد در کمیسیون نخواهند ترسید ؟ که مشاور رئیس جمهور گفت : بله من هم معتقدم کاهش درصد , این بار منفی را بدنبال دارد و خودم جانبازانی را دیده ام که علیرغم تشدید مشکلات جسمی بدلیل کثرت پدیده کاهش درصد و نگرانی از کاهش آن , در کمیسیون مجدد شرکت نمی کنند . و واقعا انصاف هم نیست , در حالی که با بالارفتن سن , به طور طبیعی قوای جسمی تحلیل می رود . درصد را کم کنیم و این کار اصولا با اصل تکریم جانبازی در تعارض است .به نظر من کهولت سن غالبا موجب فشار آمدن به سایر اعضای بدن از طریق اندام آسیب دیده می شود و مشکلات بیشتری را به همراه دارد .

رحماندوست با اظهار امیدواری که انشاء الله با دستوری که رئیس جمهور صادر کرده شاهد تحولی در بخش درمان جانبازان خواهیم بود افزود : ما فقط در بخش جانبازان متوقف نشده ایم . لایحه رسیدگی به رزمندگان با تصویب دولت توسط وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح در حال تدوین است که انشاء الله با همت این عزیزان کلیه رزمندگان ساماندهی خواهند شد . اخیرا با پیشنهاد این دفتر و تصویب دولت , نیم درصد از بودجه دستگاهها علاوه بر انجام امور فرهنگی , هنری , سینمایی و ... , صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خواهد شد و در واقع بهانه عدم وجود اعتبار برای عملیاتی کردن بند ( ب) ماده 106 قانون برنامه چهارم یعنی ترویج ایثار و شهادت منتفی می شود و با اصلاح آئین نامه اعطای نشان های دولتی ایثارگران نیز از این نشان ها بهره مند خواهند شد و انشاء الله با تصویب لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجلس , خدمات بهتری به عزیزان ایثارگر ارائه خواهد شد .

وی در پایان در مورد ایرادات لایحه جامع خدمات به ایثارگران و وضعیت فعلی آن گفت : هنوز هم ایراداتی را به این لایحه وارد می دانم و پس از عودت آن از شورای نگهبان به مجلس نقطه نظرات اصلاحی خود را به مجلس و شورای نگهبان ارائه کرده ام . ضمن اینکه امیدوارم آن اصلاحات اعمال شود ولی در مجموع تصویب لایحه بهتر است چون نقاط قوت هم دارد .

خبرگزاری مهر که پیوسته پیگیری مشکلات جانباران و ایثارگران عزیز کشور را از اهم وظایف خود می داند ، پس از مستقر شدن دولت نهم با توجه به حضور دکتر احمدی نژاد در راس این دولت با امید به اینکه وضعیت رسیدگی به امور ایثارگران تحول جدی پیدا کند ، سلسله گزارشات خود از وضعیت تاسفبار زندگی بسیاری از ایثارگران را متوقف نمود . اکنون با این مصوبات هرچند که در ابتدای مسیر هستیم و پس از 18 سال از پایان جنگ فرصت های زیادی را از دست داده ایم ، لکن بارقه امیدی است برای همه ایثارگران و دلسوزان انقلاب