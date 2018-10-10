راهیابی والیبال نشسته بانوان به فینال آسیا با برتری برابر ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی والیبال نشسته بازی های پاراآسیایی امروز چهارشنبه به مصاف ژاپن رفت و توانست مقتدرانه بر حریف غلبه کند و راهی فینال شود.

شاگردان فریبا سلیمانی در این دیدار ست اول را ۲۵ بر ۱۷ از حریف بردند و ست دوم هم با برتری ۲۵ بر ۱۴ ایران به پایان رسید. در ست سوم هم بانوان والیبال نشسته ایران قدرت خود را به حریف نشان دادند و با نتیجه ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند و در نهایت راهی فینال شدند.

تیم والیبال نشسته بانوان ایران برای کسب مدال طلا در بازی فینال باید به مصاف چین برود.