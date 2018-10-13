به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، با وانگ اون، همتای چینی خود دیدار کرد.
طرفین در این دیدار، بر لزوم تعمیق و گسترش همکاریها در حوزه های بینالمللی تاکید کردند.
غریبآبادی در این دیدار، ضمن اذعان به روابط سازنده و مثبت دو کشور و ایفای نقش فعالانه و سازنده چین در مقابله با تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، بر ضرورت تداوم و توسعه همکاریها در حوزههای مختلف، ازجمله هستهای، تاکید کرد.
سفیر کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن سازوکار بهرهمندی عملی ایران از منافع برجام و اجرای تعهدات طرف مقابل تحت برجام، گام مثبتی در راستای صیانت از این توافق خواهد بود.
سفیر چین نیز در این دیدار بر اعتقاد راسخ چین به اجرای تعهدات تمام طرف ها تحت برجام و ضرورت انتفاع ایران از منافع اقتصادی و تجاری آن تاکید کرد.
طرفین در این دیدار، همچنین بر لزوم همافزایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و همکاری دوجانبه در این چارچوب، تاکید کردند.
نظر شما