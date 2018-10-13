لزوم توجه جدی مسئولان به سایر بنادر در سطح هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی صبح شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و هم اندیشی در خصوص اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی آخرین اقدامات پیرامون رفع مشکلات صادرات و واردات و واحدهای تولیدی شهرستان سیریک و رفع موانع فعالیت بازار ملوانی سیریک و میشی بیان داشت: وجود نگاه مسئولان کشوری و استانی، تنها به اسکله شهید رجایی، فرصت فعالیت از دیگر اسکله های استان را گرفته است.

قاسمی با اشاده به وضعیت کنونی جامعه اظهارداشت: دشمن اقتصاد کشورمان هدف قرار داده و برای برهم زدن اقتصاد سرمایه گذاری کرده است ،و همیشه با سیاه نمایی وانمود کرده اند که دلسوزان و طرفدار مردم ایران بوده اند.

وی در ادامه ضمن تشکر از اصناف و بازاریان به منظور همکاری و همرایشان با دولت خاطر نشان کرد: موجودی و انبارهای کشور و استان در حد مطلوب است و در ذخایر استراژیکی کمبودی نداریم.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرد: کشور ما در زمان انقلاب اسلامی از اقتداری برخوردار شده است که تا قبل از آن در هیچ رژیمی، کشور ما این چنین اقتداری نداشته است.

قاسمی اضافه کرد: اقدامات واردات برای بازار ملوانی در کشور بخصوص در استان اصلاح شده که با افزایش واردات شاهد رونق بازار خواهیم شد.

وی با تاکید به کارگروه رفع موانع تولید نسبت به تشکیل کمیته سوخت تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت نفت در شهرستان سیریک استقرار پیدا نکرده است، با تشکیل کمیته سوخت در شهرستان از کسر سوخت واحدهای تولیدی که توسط شرکت نفت به بهانه جلو گیری از قاچاق سوخت انجام می گیرد جلو گیری خواهد شد.

وی در ادامه به مردم شریف سیریک نوید تسهیل در بهره بردادی از دریا داد و گفت: تمام سعی و تلاش ما در این است که استفاده قانونی از دریا برای مردم این منطقه آسان کنیم.

فرماندار سیریک در تشریح و گزارش مشکلات فعالین بخش خصوصی ادامه داد: به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و همچنین رفع مشکلات مرتبط با صادرات و واردات نسبت به آسان سازی از بهره برداری دریا برای مردم کمک کنید.

عبدالله پرتابیان ادامه داد: شهرستان سیریک از سه جهت می تواند توسعه پیدا کند ،اولی صید وصیاوی دومی بازرگانی و تجارت و سومی گردشگری است ،که هر سه از این جهات از وجود برکت دریا در این منطقه است.

پرتابیان در مورد پرداخت تسهیلات، باز سازی و نوسازی واحدهای تولیدی شهرستان خاطرنشان کرد: دولت با پرداخت تسهیلات به کمک و حمایت بخش خصوصی آمده است که در این زمینه می توانند این واحدها از تسهیلات استفاده کنند.