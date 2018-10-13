جوایز جشنواره بوسان تقسیم شد/ جایزه برای برادران محمودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اختتامیه بیست و سومین جشنواره فیلم بوسان صبح شنبه ۱۳ اکتبر در شهر بوسان کره جنوبی برگزار و برندگان بخش های مختلف اعلام شد.

دو فیلم «وحشی» از کشور چین و درام «تصفیه کردن» از کشور کره جنوبی جایزه سی هزار دلاری بخش رقابتی اصلی «جریان‌های نو» بیست و سومین دوره جشنواره فیلم بوسان را از آن خود کردند.

همچنین جایزه «کیم جی‌سئوک» که به نام یکی از بنیانگذاران این جشنواره که سال گذشته به طرز ناگهانی فوت کرد نامگذاری شده، بین دو فیلم «رونا، مادر عظیم» به کارگردانی جمشید محمودی محصول افغانستان و «دنده» اثر ژانگ وی تقسیم شد.

امیلی بوجس، لی هیوک سانگ فیلمساز کره ای و ژائو لیانگ کارگردان چینی داوران بخش مستند جشنواره نیز جایزه بخش مستند را به فیلم های «Opening Closing Forgetting» از تایوان و «ارتش» از کره جنوبی اهدا کردند.

کوون سونگ-مو کارگردان کره ای فیلم «Cat Day Afternoon» و اشیش پندی فیلمساز هندی فیلم «نوره» نیز جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره را با هم قسمت کردند.

جوایز بهترین بازیگران حال حاضر سینمای کره جنوبی نیز به دو بازیگر زن کره ای، لی جو یئونگ برای بازی در «مگی» و چوی هی سئو برای نقش خود در «بدن ما» رسید.

مسئولان جشنواره بین المللی فیلم بوسان می گویند که در مدت ۱۰ روزه جشنواره ۳۲۴ فیلم از ۷۹ کشور به نمایش در آمده است که ۱۱۵ عدد از آنها اولین اکران جهانی خود را تجربه کردند و در مجموع بیش از ۱۹۱ هزار نفر در این جشنواره حضور داشتند. در بخش بازار فیلم نیز این جشنواره شاهد رشد بوده است و میزان حضور استودیوهای فیلمسازی ۳۸ درصد افزایش داشته و امسال به عدد ۹۱۱ کمپانی رسیده است.

بیست و سومین دوره جشنواره فیلم بوسان از ۴ اکتبر (۱۲ مهر) آغاز شده بود و دیشب ۱۳ اکتبر به پایان رسید.