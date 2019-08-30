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۸ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۵۷

جشنواره فیلم بوسان رییس داورانش را شناخت/ انتخاب مایک فیگیس

جشنواره فیلم بوسان رییس داورانش را شناخت/ انتخاب مایک فیگیس

جشنواره فیلم بوسان مایک فیگیس را به عنوان رییس هیات داوران این دوره انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایک فیگیس فیلمساز انگلیسی به عنوان رییس هیات داوران جشنواره فیلم بوسان انتخاب شد.

فیگیس کارگردان «ترک لاس‌وگاس» به عنوان رییس داوران جشنواره فیلم بوسان که اکتبر برگزار می‌شود، معرفی شد.

وی هنرپیشه، کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، فیلم‌بردار و تهیه‌کننده اهل بریتانیاست که از سال ۱۹۸۴ تاکنون مشغول فعالیت بوده‌است و «آقای جونز» از دیگر فیلم‌های مشهور اوست.

کارِل اوچ، کارگردان هنری جشنواره فیلم کارلووی واری، سامال یسلیامووا برنده جشنواره کن ۲۰۱۸ برای بهترین بازیگر زن در فیلم «آیکا»، لی سینجی بازیگر مالزیایی فیلم «چشم» و سو یونگجو مدیر فروش و تهیه کننده کره‌ای اعضای گروه داوری این دوره را تشکیل می‌دهند.

این گروه باید دو فیلم برنده جایزه‌هایی به مبلغ ۳۰ هزار دلار را انتخاب کنند.

فیگیس فیلمساز بریتانیایی که در دومین دوره جشنواره فیلم بوسان در سال ۱۹۹۷ با فیلم «رابطه یک شبه» حضور داشت با فیلم  «کد زمان» در سال ۲۰۰۰ نیز در این جشنواره حاضر بود.

یک گروه داوری دیگر نیز برندگان جایزه کیم جیسئوک را که در بخش پنجره‌ای به سینمای آسیا نمایش داده می‌شوند انتخاب می‌کنند. این گروه به دو فیلم هر یک جایزه‌ای ۱۰ هزار دلاری اهدا می‌کند.

جشنواره فیلم بوسان از ۳ تا ۱۲ اکتبر (۱۱ تا ۲۰ مهر) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4706212

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