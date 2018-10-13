مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی عکس «آیات» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در حالی که ساعت ۸ صبح امروز ۲۱ مهرماه پایان مهلت دریافت آثار جشنواره ملی «عکس آیات» مشخص شده بود به گفته مسعود زنده‌روح کرمانی دبیر تخصصی و هنری این جشنواره، مهلت ارسال آثار تا ۸ صبح اول آبان ماه تمدید شد و به این ترتیب عکاسان حرفه ای و همچنین متقاضیان بخش مردمی می‌توانند تا تاریخ ذکر شده آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.

وی در این باره گفت: از عکاسان این درخواست را داریم که ارسال آثار خود را به تاریخ ۳۰ مهرماه موکول نکنند و در اولین فرصت عکس‌های خود را ارسال کنند.

در این جشنواره محمدرضا علیزاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان دبیری جشنواره را به عهده دارد.

همچنین فرزاد میرحسینی دبیر اجرایی این جشنواره است و محمدمهدی رحیمیان، فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی، مهدی جعفری، حمید صادقی داوری آثار این جشنواره را به عهده دارند.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با همکاری اداره کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره ملی «عکس آیات» را با عنوان «قرآن، معنای زندگی» همزمان با ولادت پیامبر رحمت و هفته وحدت در آبان ماه سال ۱۳۹۷ در موزه صنعتی کرمان برگزار می‌کند.

این جشنواره در چهار بخش ملی (برای تمامی عکاسان و علاقمندان عکاسی در محورهای جشنواره)، بخش استانی (مختص عکاسان ملی و کرمانی با محورهای جشنواره در گستره استان کرمان)، بخش ویژه (با محوریت پرهیز از اسراف) و بخش مردمی (مختص به محورهای جشنواره با حضور گسترده مردمی) برگزار می‌شود.