تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت درباره بررسی حمله اسرائیل به رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه واکنش‌ها به جنایت شنیع صهیونیست‌ها در حمله به چادرهای آوارگان در غرب رفح که شب گذشته انجام شد و با شهادت و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی که اغلب زن و کودک بودند همراه بود، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی اضطراری تشکیل خواهد داد.

پایگاه خبری روسیا الیوم در خبری به نقل از منابع دیپلماتیک از برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بامداد سه‌شنبه پشت درهای بسته با موضوع حملات اسرائیل به رفح، به درخواست الجزائر خبر داد.‌

پایگاه خبری فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که این نشست به درخواست الجزائر، عضو غیر دائم این شورا پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

گفتنی است که ساکنان نوار غزه به ویژه شهر رفح شب گذشته شاهد حملات بی سابقه‌ای بودند که به دنبال آن بیش از ۵۰ تن به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه، به کشتار ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غرب شهر رفح واکنش نشان دادند و این جنایت را بی‌اعتنایی و اهانت آشکار به حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر لزوم توقف حملات به این شهر دانستند و دولت آمریکا و جو بایدن رئیس جمهوری این کشور را به طور ویژه، مسئول این جنایت اعلام کردند.