نرخ کرایه ماشین ون از مرز مهران تا شهر مقدس نجف اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ کرایه ماشین ون از مرز مهران تا شهر مقدس نجف به ازای هر نفر ۱۷ هزار دینار است که به پول ما حدود ۲۲۰ هزار تومان محاسبه میشود.
از شهر نجف تا کربلا که عمدتا پیاده مشرف میشوند، کرایه اتوبوس و ون ۳ هزار و ۵۰۰ دینار و سواری چهار نفره، برای هر نفر ۶ هزار دینار است.
توصیه میکنیم که زائران به ویژه افرادی که قصد زیارت سامرا و کاظمین را دارند، در ایران ارز مورد نیاز خود یعنی دینار را تهیه و به همراه داشته باشند.
ایلام- نرخ کرایه ماشین ون از مرز مهران تا شهر مقدس نجف ۱۷ هزار دینار اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ کرایه ماشین ون از مرز مهران تا شهر مقدس نجف به ازای هر نفر ۱۷ هزار دینار است که به پول ما حدود ۲۲۰ هزار تومان محاسبه میشود.
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