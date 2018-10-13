اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه «اصلاح نظام بانکی» تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را سریعاً تهیه کند. شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند.

در آغاز این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی در مورد مشکلات ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصلاح آن، گزارشی را به جلسه ارائه کرد و سپس مواد لازم در این زمینه به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه، موانع حقوقی و اداری سرمایه‌گذاری در کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی کشور طرح رفع موانع و جذب و تشویق سرمایه‌گذاری را تهیه و برای تصویب به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

همچنین در این جلسه، طرح وزارت نیرو و وزارت راه برای تقویت زیرساخت‌های نیروگاهی و تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی کشور مطرح شد و تصمیمات لازم برای همکاری و تسریع در اجرای این طرح‌ها اتخاذ شد.