علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دلایل باخت تیم فوتسال المپیک ایران مقابل روسیه در المپیک آرژانتین، گفت: ما در این مسابقه خوب کار کردیم و از حریف برتر بودیم. متاسفانه بعد از گل اول داور اشتباه فاحشی کرد و برای روسیه پنالتی گرفت. وقتی بازی یک - یک شد توپ و میدان را کنترل کردیم. فرصت گلزنی هم داشتیم که از آن استفاده نکردیم. به هر حال در این رده سنی بازیکن جوان است و هرچقدر توصیه کنید باز هم اشتباه می کنند. این جزوی از بازی است.

وی افزود: لحظه آخر بازی با روسیه هم از همان نقطه ای که تذکر داده بودیم گل خوردیم. فرصت زیادی برای جبران نبود. هرچند یک فرصت صد درصد گلزنی را در همان ثانیه های پایانی از دست دادیم و بازیکن ما به خاطر هیجانی که داشت دروازه خالی را به بیرون زد. این تجربه می شود تا بازیکنان جوان تمرکز بیشتر داشته باشند.

سرمربی تیم فوتسال المپیک ایران تصریح کرد: شانس همراه بازیکنان ما نبود. اگر شانس داشتیم حداقل بازی با نتیجه مساوی تمام می شد. ما برای این تیم زحمت زیادی کشیدیم هرچند به نتیجه ای که می خواستیم نرسیدیم. برای تشکیل این تیم و انتخاب بازیکنان، ۵۰ هفته اردو داشتیم. ۵۰ تا سه روز که می شود ۱۵۰ روز. از این ۵۰ هفته، ۳۰ هفته به استعدادیابی اختصاص داشت و ۲۰ هفته هم با آنها تمرین کردیم. در مجموع از عملکرد بازیکنانم راضی هستم و به آنها خسته نباشید می گویم.

صانعی ادامه داد: اگر اشتباهی هم بوده متوجه من است که نتوانستم به خوبی دانشم را به بازیکنان منتقل کنم. اشتباهی متوجه بچه ها نیست. کاری که ما در یکسال و نیم گذشته کردیم، هزینه نبود بلکه سرمایه گذاری بود.

وی خاطرنشان کرد: شنیدم یک نفر گفته است ما برای بازی تدارکاتی ۲۰ نفر را به ایتالیا بردیم ولی ۱۰ نفر دیگر عازم آرژانتین و المپیک شدند. این درست نیست. از ۱۵ نفری که به ایتالیا رفتند، ۱۰ نفر به آرژانتین آمدند. مدارکش هم موجود است. فقط یک نفر بود که حتی ویزایش را گرفتیم ولی خروجی اش جور نشد. این ۱۰ نفر از همان ۱۶ نفری بودند که برایشان برای ایتالیا ویزا گرفتیم.

سرمربی تیم فوتسال المپیک که مدیرفنی تیم بزرگسالان هم هست، در ادامه به انتقادهایی که از حضورش در تیم های مختلف می شود واکنش نشان داد و گفت: این آخرین حضور من در تیم های ملی بود؛ در تمام رده ها. به بچه ها و کادر فنی از چند ماه پیش اعلام کردم که تمام تلاششان را بکنند چون این آخرین حضورم در تیم های ملی است. قراردادم اول آبان تمام می شود. قصد ندارم دیگر کار نکنم.

وی افزود: نمی دانم چرا بعضی از دوستان هیجان دارند و می گویند صانعی در این تیم و آن تیم بوده است. هرجا رفتم با خواهش و التماس بوده است. برای تیم بانوان آنقدر زنگ زدند و تماس گرفتند و التماس کردند که رفتم وگرنه تمایل نداشتم با این تیم کار کنم. در مورد جوانان هم همینطور بود. برای بزرگسالان هم خواهش کردند که رفتم.

صانعی با تاکید بر اینکه برای کار در تیم های ملی از کسی خواهش نکرده است، گفت: کار ما که تمام شد. برای گروه بعدی که در تیم جوانان کار می کند آرزوی موفقیت می کنم. از فدراسیون فوتبال هم تشکر می کنم. اگر کم و کاستی هم بوده، فدراسیون تلاشش را کرده است. تمام مشکلات تقصیر فدراسیون نیست. نباید بی انصاف بود. فدراسیون در حد توانش تلاش کرده است. از کادر فنی زیر ۱۸ و زیر ۲۰ سال، کادر تیم بانوان و تیم ملی که من را تحمل کردند تشکر می کنم.

وی ادامه داد: بنده نیاز به استراحت دارم. ۴ سال بدون وقفه کار کردم و بدون اینکه بخواهم درگیر تمام رده ها بوده ام.

صانعی خاطرنشان کرد: البته باید این را هم بگویم المپیک جای کوچکی نیست. ما هم مقابل تیم های کوچک نباختیم. برابر تیم های بزرگی مثل برزیل و روسیه شکست خوردیم. بچه های ما مقابل این تیم ها خوب بازی کردند. برابر برزیل بدشانس بودیم و توپ هایمان وارد دروازه نشد. جلوی روسیه هم موقعیت های خوبی داشتیم. یادمان باشد تمام تیم ها تلاش می کنند. یک سر فوتبال برد و یک سرش باخت است. باید از این جوانها حمایت کرد. آنها این پتانسیل را دارند در فینال جام جهانی بازی کنند. خواهش می کنم آنها را رها نکنند.

وی تصریح کرد: بنده آدمی نیستم که در بردها جلو بیایم ولی در باختها سینه سپر می کنم. با یک برد مغرور و با یک باخت ناامید نمی شوم.