گیت خروجی مسیر آبادان - اهواز تحویل گمرک شد

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نشست مشترک امروز خود با سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ناظر گمرکات خوزستان و مدیر کل گمرک آبادان افزود: البته یکسری نواقصی در این گیت وجود داشت که قرار شد این نواقص ظرف دو هفته رفع شود.

وی با بیان اینکه کار تحویل این گیت به گمرک با تعامل خوبی به انجام رسید، اظهار کرد: با این اقدام، کار کنترل کالاهای خروجی همراه مسافر در این گیت انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا انجام کار سبب رونق اقتصادی و اجرای کامل قوانین مناطق آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) باشیم.