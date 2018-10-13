  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۱

معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:

گیت خروجی مسیر آبادان - اهواز تحویل گمرک شد

گیت خروجی مسیر آبادان - اهواز تحویل گمرک شد

آبادان - معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند از تحویل گیت خروجی مسیر آبادان اهواز به گمرک جمهوری اسلامی خبر داد.

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نشست مشترک امروز خود با سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ناظر گمرکات خوزستان و مدیر کل گمرک آبادان افزود: البته یکسری نواقصی در این گیت وجود داشت که قرار شد این نواقص ظرف دو هفته رفع شود.

وی با بیان اینکه کار تحویل این گیت به گمرک با تعامل خوبی به انجام رسید، اظهار کرد: با این اقدام، کار کنترل کالاهای خروجی همراه مسافر در این گیت انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا انجام کار سبب رونق اقتصادی و اجرای کامل قوانین مناطق آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) باشیم.

کد مطلب 4429169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها