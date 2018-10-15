حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر میک مک درموت مربی تیم ملی فوتبال ایران درباره حمید استیلی گفت: من واقعا نمی دانم این آقا که اسمش را کمتر از هزار نفر شنیده اند چطور می تواند در خصوص یکی از باشخصیت ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران اظهار نظر کند.

پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: حقیقت این است که مقصر اصلی این اتفاقات مدیران فدراسیون فوتبال هستند. آنها باید جایگاه افراد را مشخص کنند. نمی خواهیم بگوییم چرا شخصی از خارج از کشور می آید و چنین صحبتی می کند چون دنبال نژاد افراد نیستیم. اما چرا باید درباره حمید استیلی که گل قرن را زده است اظهار نظر توهین آمیز بشود.

وی درباره برخورد کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال با چنین اتفاقی تصریح کرد: در وهله اول باید بدانیم مربی تیم ملی، دستیار کارلوس کی روش است یا سخنگوی او؟ چنین کاری هم بر عهده مدیران فدراسیون است و فکر می کنم خیلی زود با این موضوع برخورد خواهند کرد.

بازیکن پیشین پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما هم به نوبه خودمان وظیفه حمایت و بررسی تیم ها را از لحاظ فنی داریم و امیدوارم بتوانیم با ایجاد همدلی، اتفاقات مثبتی را برای فوتبال پایه ها رقم بزنیم.