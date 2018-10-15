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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان:

ایجاد زمینه تحصیل دانش آموزان مهمترین رسالت آموزش و پرورش است

ایجاد زمینه تحصیل دانش آموزان مهمترین رسالت آموزش و پرورش است

سنندج - معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کردستان گفت: ایجاد زمینه مناسب برای تحصیل و ارائه خدمات به دانش آموزان از مهمترین رسالت های حوزه تعلیم و تربیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، صدیقه عبدالهی در حاشیه بازدید از برنامه های پروژه مهر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج، اظهارداشت: در راستای پوشش تحصیلی و برنامه انسداد ورودی بیسوادی انتظار می رود که هیچ دانش آموزی از تحصیل بازنماند و تارک تحصیل نداشته باشیم.

وی افزود: رویکرد معاونت آموزش ابتدایی، توجه و ارزش گذاری به دوره کودکی است و در برنامه های آموزش ابتدایی امسال هیچگونه رقابت فردی نداریم و فعالیت ها و آزمون ها بصورت گروهی انجام می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه ورود کتاب های غیر درسی به مدارس ممنوع است، ادامه داد: مدیران اجازه ندهند هیچ موسسه ای به مدارس ابتدایی مراجعه کند.

عبدالهی توجه به مدارس حاشیه شهر را از اولویت ها دانست و یادآور شد: نیروهای مرتبط و تخصصی به مدارس حاشیه اختصاص یابد و به همکاران این حوزه آموزش های مرتبط داده شود.

کد مطلب 4430525

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