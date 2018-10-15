نمایشگاه فرانکفورت آمار بازدیدکنندگان خود را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پس از اختتامیه نمایشگاه کتاب فرانکفورت، مدیریت این رویداد آمار و ارقام جالب توجهی از برگزاری آن منتشر کرد

براساس گزارش منتشر شده از سوی روابط عمومی این نمایشگاه هفتادمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت با افزایش ۰.۸ درصدی در بازدیدکنندگان طی آخر هفته(بازدید عمومی و مردمی) و کاهش ۱.۸ درصدی بازدیدکنندگان در روزهای بازرگانی و تجارت(سه روز نسخت برگزاری) همراه بوده است.

همچنین در مجموع و در سال جاری ۲۸۵، ۲۴۰ نفر از آن بازدید کردند که کمی بیش از ۱۰۰۰ نفر کمتر از آمار بازدیدکنندگان سال گذشته است و کاهشی نیم درصدی را نشان می‌دهد ۷۵۰۳ غرفه‌دار از ۱۰۹ کشور در این رویداد شرکت کرده‌اند. همچنین مراکز و آژانس‌های ادبی نیز در سال جاری با ۵۲۸ میز در این رویداد حضور داشتند که در آنها ۷۹۵ نماینده و ۳۳۷ سازمان از ۳۱ کشور، حضور داشته است.

همچنین در مجموع ۳۰۰۰ نفر در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی در بخش ARTS + این دروه از نمایشگاه شرکت کردند، در حالی که ۱۲۵هزار نفر از بخش نوآوری‌های این نمایشگاه بازدید کردند.

همچنین رویدادهای فستیوال کتاب در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و در شهر نیز امسال ۲۵ هزار بازدید کننده را به خود دید.