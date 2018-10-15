شیوع تخمدان پلی کیستیک در زنان ایرانی/تهدید سلامت دختران

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه حسینی، نازایی را یکی از مشکلات زنان جامعه عنوان کرد و افزود: عدم تخمک گذاری در زمینه تخمدان پلی کیستیک و سندرم PCOS یکی از بیماری های با شیوع بالا در زنان ایرانی است که علائم این سندرم از دوران نوجوانی می تواند بروز کند و در صورتی که مورد توجه و پیگیری قرار نگیرد، ممکن است به ناباروری در سنین تولید مثل منجر شود.

استادیار گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به علائم و نشانه های سندرم تخمدان پلی کیستیک، اظهار داشت: دختران جوان و نوجوان مبتلابه این سندرم معمولا با شکایت پریود نامنظم و تاخیر در پریود مراجعه می کنند که علائمی نظیر افزایش هورمون مردانه و ریزش مو، جوش های صورت و تنه، افزایش موهای مردانه در نواحی صورت و تنه در آنها مشاهده می شود و در بررسی های پاراکلینیک نیز در سونوگرافی تخمدان پلی کیستیک تشخیص داده می شود.

این فلوشیپ نازایی در ادامه خاطرنشان کرد: بعضی اوقات این نشانه ها و علائم در بیمار مورد توجه قرار نمی گیرد. در نتیجه فرد مبتلا به این سندرم دچار افزایش وزن شده و سیکل معیوبی در وی ایجاد می شود که منتهی به سیکل های نامنظم شده و این روند ادامه می یابد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که والدین نسبت به این بیماری و علائم آن اشراف داشته و پس از مشاهده این وضعیت در فرزند خود برای انجام اقدامات درمانی لازم به متخصص مربوطه مراجعه کنند.

حسینی خطاب به والدین این بیماران تاکید کرد: والدین نباید نگران عوارض این اقدامات درمانی و دارویی بر دختر نوجوان خود باشند زیرا بسیاری اوقات عدم درمان این بیماری می تواند منجر به بروزعوارضی شود که در آینده مشکلات و بار روانی و مالی بسیاری برای خانواده خواهد داشت.

وی در ادامه اصلاح سبک زندگی را از روش های درمان این بیماری برشمرد و افزود: متاسفانه مصرف رژیم غذایی پرچرب و استفاده از فست فودها توسط دختران نوجوان می تواند روند چاقی را در مبتلایان به این سندرم افزایش داده و باعث تشدید سندرم پلی کیستیک شود که به بیماران توصیه می شود که رژیم غذایی خود را اصلاح کرده و غذاهای سالم مصرف کنند.

حسینی، مصرف سیگار و قلیان را نیز در افزایش علائم بیماری تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: مطالعات نشان داده است استفاده از سیگار و قلیان در دختران به مرور زمان اثرات توکسیک بر روی تخمدان داشته و باعث نارسایی های زودرس تخمدان در دختران نوجوان می شود و اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.

این فلوشیپ نازایی، به دختران جوان و نوجوان و والدین آنها توصیه کرد که در صورت مشاهده علائمی نظیر پریودهای نامنظم و دیر به دیر در سنی که به صورت نرمال انتظار نمی رود، وجود جوش های صورت، وجود موهای زاید مردانه(به ویژه توزیع شدید موها در برخی نواحی بدن)، دردهای قاعدگی شدید نیازمند مراقبت و درمان دارویی خاص حتما به متخصص زنان و زایمان مراجعه کنند تا از نظر سندرم پلی کیستیک، اندومتریوز و...، مورد بررسی قرار گیرند.

وی، سلامت زنان را بسیار حایز اهمیت دانست و تاکید کرد سلامت زنان به صورت روتین صرفا مراقبت های دوران بارداری و یا سالمندی نیست بلکه این مراقبتها در تمامی دوران و مراحل زندگی زنان از نوجوانی، جوانی تا سالمندی حایز اهمیت است و باید به سلامت جسمی دختران نوجوانان توجه کنیم.

حسینی با تاکید براهمیت سلامت دختران نوجوان که در واقع مادران آینده هستند گفت: باید به سلامت جسمی دختران نوجوان توجه جدی داشته باشیم زیرا مشکلات فعلی آنان باعث ایجاد بار مالی و عاطفی زیادی برای خود آنها و خانواده هایشان در آینده خواهد شد. بنابراین باید با آموزشهای عمومی و ارایه توصیه های لازم در راستای تغییرسبک زندگی و بهبود سلامت آنان گام برداریم.

استادیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خطاب به والدین خاطرنشان کرد: در صورتی که تشخیص این بیماری و سندرم برای یک دختر نوجوان مطرح شد والدین نباید نگران باشند که مشکل بزرگ و نگران کننده ای برای فرزند آنان ایجاد شده است، بلکه بسیاری از اوقات در مراحل اولیه این بیماری درمان به صورت اصلاح رژیم غذایی، ورزش، کاهش وزن انجام می گیرد و با این روش می توانیم از پیشرفت بیماری به سمت مراحل بالاتر جلوگیری کنیم. بنابراین بیماران و خانواده های آنان باید حتما به توصیه های پزشک مربوطه توجه کرده و مراحل درمان را بصورت مرتب پیگیری کنند.