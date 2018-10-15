سارقان مسلح در کرمانشاه به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چندی پیش یک خانواده ۳ نفره برای تفریح به سمت سراب قنبر حرکت می کردند که در بین راه لاستیک خودروی پژو ۲۰۶ آن ها پنچر و مجبور به توقف در کنار جاده می شوند.

وی افزود: در همین حین ۲ نفر با مشاهده آن ها که مسلح به سلاح گرم و سرد بوده اند به این خانواده حمله ور شده و قصد سرقت خودرو و وسایل باارزش آن ها را داشتند که صاحب خودرو مقاومت می کند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: سارقان مسلح پس از آنکه یک تیر به قصد ترساندن صاحب خودرو شلیک می کنند در ادامه نیز با چند ضربه چاقو اقدام به مجروح کردن راننده کرده و خودرو را به سرقت می برند.

وی گفت: با گزارش این موضوع به پلیس، تیمی از ماموران سریعا پیگیری ماجرا را در دستور کار قرار دادند و با تحقیقات گسترده موفق به شناسایی ۲ سارق مسلح شدند.

سردار امان اللهی یادآور شد: پس از هماهنگی با مقام قضائی و در عملیاتی ضربتی هر ۲متهم در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر پلیس منتقل می شوند و در بازجویی های بعمل آمده متهمان به جرم خود اعتراف و در ادامه برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس پلیس کرمانشاه ادامه داد: متهمان همچنین در اعترافات خود عنوان کردند که خودروی سرقتی را نیز به یک صافکاری تحویل داده و آن ها اقدام به اوراق خوردو می کنند.

وی گفت: با راهنمایی متهمان، آدرس صافکاری نیز پیدا و ۲ فردی که اقدام به اوراق خودرو کرده بودند دستگیر و در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کردند.

سردار امان اللهی در پایان از معرفی همدستان ۲ سارق مسلح به دستگاه قضائی خبر داد و گفت: پلیس با قاطعیت به مقابله با مجرمان می پردازد و برای حفظ امنیت شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.