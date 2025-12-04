  1. استانها
دستگیری سارقان مسلح طلافروشی در عملیات برق آسای پلیس کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری عاملان حمله مسلحانه به یک طلا فروشی در کرمانشاه با واکنش سریع پلیس در عرض ۴۵ دقیقه پس از وقوع حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار داشت: بعدازظهر امروز (پنجشنبه- ۱۳ آذر) یک مورد حمله مسلحانه به یک طلا فروشی در شهرک معلم کرمانشاه به پلیس گزارش شد.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل حادثه و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد ۲ نفر با برنامه ریزی از قبل طراحی شده و سرقت ۵ کیلو طلا به یک طلا فروشی حمله کرده اما با مقاومت صاحب آن مواجه می‌شوند.

سردار حاجیان ادامه داد: با مقاومت صاحب طلا فروشی در برابر سارق اول، نفر دوم با اسلحه کلت به سمت وی تیراندازی کرده و باعث مرگ او می‌شود.

رئیس پلیس کرمانشاه خاطرنشان کرد: به دنبال قتل صاحب طلافروشی، افراد سارق با یک دستگاه خودرو پراید فاقد پلاک از صحنه متواری شدند.

وی ادامه داد: با اجرای طرح مهار و اقدام فنی و تخصصی در خروجی شهر ماشین سارقان شناسایی شد.

سردار حاجیان افزود: مأموران پس از شناسایی خودرو سارقان مسلح در یک تعقیب و گریز نفس گیر و برق آسا آنها را در مدت ۴۵ دقیقه پس از وقوع حادثه دستگیر و در بازرسی‌های انجام گرفته سلاح به کارگیری شده همراه با خفه کن کشف شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان با تاکید بر اینکه امنیت مردم و جامعه خط قرمز پلیس است، گفت: مجرمان بدانند در کرمانشاه هیچ حاشیه امنیتی برای آنها وجود ندارد و پلیس تا پای جان حافظ جان و مال مردم است.

