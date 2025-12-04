دستگیری سارقان مسلح طلافروشی در عملیات برق آسای پلیس کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار داشت: بعدازظهر امروز (پنجشنبه- ۱۳ آذر) یک مورد حمله مسلحانه به یک طلا فروشی در شهرک معلم کرمانشاه به پلیس گزارش شد.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل حادثه و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد ۲ نفر با برنامه ریزی از قبل طراحی شده و سرقت ۵ کیلو طلا به یک طلا فروشی حمله کرده اما با مقاومت صاحب آن مواجه می‌شوند.

سردار حاجیان ادامه داد: با مقاومت صاحب طلا فروشی در برابر سارق اول، نفر دوم با اسلحه کلت به سمت وی تیراندازی کرده و باعث مرگ او می‌شود.

رئیس پلیس کرمانشاه خاطرنشان کرد: به دنبال قتل صاحب طلافروشی، افراد سارق با یک دستگاه خودرو پراید فاقد پلاک از صحنه متواری شدند.

وی ادامه داد: با اجرای طرح مهار و اقدام فنی و تخصصی در خروجی شهر ماشین سارقان شناسایی شد.

سردار حاجیان افزود: مأموران پس از شناسایی خودرو سارقان مسلح در یک تعقیب و گریز نفس گیر و برق آسا آنها را در مدت ۴۵ دقیقه پس از وقوع حادثه دستگیر و در بازرسی‌های انجام گرفته سلاح به کارگیری شده همراه با خفه کن کشف شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان با تاکید بر اینکه امنیت مردم و جامعه خط قرمز پلیس است، گفت: مجرمان بدانند در کرمانشاه هیچ حاشیه امنیتی برای آنها وجود ندارد و پلیس تا پای جان حافظ جان و مال مردم است.