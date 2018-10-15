به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید امروز دوشنبه با حضور سیدقاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از روشن‌دلان استان برگزار شد.

سیدقاسم جاسمیدر این مراسم اظهار داشت: روشن دلان مطمئن باشند که مسئولان از هیچ کوششی برای رفع مشکلات آنها فروگذار نخواهند کرد و تمام توان خود را برای حل آن به کار می‌گیرند.

وی افزود: اگر مجموعه مدیریتی بهزیستی استان ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس برقرار کنند قطعا وضعیت بهتری خواهیم داشت و مجمع نمایندگان نیز مطالباتی در راستای تامین خواسته های روشن‌دلان از رییس سازمان بهزیستی داشته و دارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای ارتقای سطح علمی، فکری، مادی و معنوی روشن‌دلان کوتاهی نخواهیم کرد.

جاسمی با اشاره به پیگیری مسئولان بهزیستی استان برای بهبود وضعیت هیئت ورزشی نابینان گفت: بنده هم قول دادم مکاتباتی صورت گیرد و هماهنگی لازم انجام شود تا در آینده در هیئت نابینان شرایط بهتری برای فعالیت این افراد داشته باشیم.

همچنین اخیاری معاون اداره‌کل بهزیستی هم در این مراسم از راه‌اندازی مرکز آموزشی کودک نابینا در کرمانشاه با هدف کمک به جامعه نابینان خبر داد و افزود: آموزش خط بریل و سایر سرفصل‌های آموزشی به نابینایان در این مرکز صورت می‌گیرد.