به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند «لوتوس» نماینده سینمای ایران در برنامه انجمن رویال پلی تکنیک کورنوال انگلستان است که با ۵ فیلم منتخب دیگر از چهار قاره با نام‌های «مبارزه خوب» از برزیل، «مرد ماسه‌ای» از ایالات متحده آمریکا، «من آزادم» از نروژ، «آخرین از نوع او» از آلمان، «تونگروس» از هندوستان، از تاریخ ۲۰ تا ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۸ تا ۲۹ مهرماه ۹۷ در شهر فالموث واقع در جنوب غربی انگلستان برگزار می‌شود. برنامه‌ نمایش «لوتوس» برای روز شنبه ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) ساعت ۱۷ پیش‌بینی شده است.

انجمن رویال پلی‌تکنیک کورنوال در سال ۱۸۳۳، بر اساس اصول بشردوستانه برای ترویج هنرهای مفید و جذاب، به منظور تجلیل نخبگان و تشویق به اختراع متمایز از مهارت‌های مکانیکی تأسیس شده است. در این مجموعه که از ۵ بخش نمایش متنوع تشکیل شده است، فیلم‌های مستند با داستان‌های عجیب و غریب واقعی و موضوعات تفکر در مرگ، خانواده: اندوه، تمایل به حرکت و غیرممکن بودن، نمایش داده خواهد شد.

برای شرکت در این برنامه، از محمدرضا وطن‌دوست کارگردان «لوتوس» دعوت بعمل آمده بود اما از آنجا که سفارت انگلستان تابستان گذشته ویزای او را برای حضور در جشنواره شفیلد صادر نکرد، وی ترجیح داد از این سفر صرف‌نظر کند.

پیش از این «لوتوس» در اولین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی جشنواره‌ مستند «شفیلد» انگلستان، در دومین حضور جهانی‌اش در بخش رقابتی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «سروینو» ایتالیا و در سومین حضورش در جشنواره فیلم «لوس‌آنجلس» آمریکا به نمایش درآمده بود.

این فیلم در اولین نمایش ملی خود نیز در سه بخش رقابتی یازدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور داشت و تندیس فیروزه‌ای ویژه‌ی هیات داوران در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره را دریافت کرد. در دهمین جشن مستقل سینمای مستند هم کاندیدای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی مستند کوتاه بود و تندیس شیر سنگی بهترین فیلم را دریافت کرد، همچنین کاندیدای بهترین کارگردانی در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران نیز بود.

در این مستند داستانی، زندگی پیرزنی را می‌بینیم که ۱۲ سال در انتظار مجوز ورود به جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود.

عوامل تولید مستند «لوتوس» عبارتند از: نویسنده، فیلمبردار، تدوینگر و کارگردان: محمدرضا وطن‌دوست، دستیار کارگردان و تصویر: علی طالبی، صدابردار و طراح صدا: حسن مهدوی، تدوین صدا: شاهین خاکپور، گوینده متن: ربابه بخشی‌درمی، موسیقی: محمدرضا اسحاقی، تصویر هوایی: محمود حق‌بیان، هماهنگی رنگ تصاویر: علیرضا احمدی، امور فنی تصویر: سروش امیرآبادی، دستیار تدوین: علی وفایی، نورالله فتاحی، مدیر تدارکات: سعدالله ولایتی، مدیر تولید: محسن پویانفر، دستیار تهیه: سارا معیری، تهیه‌کننده: محمدرضا وطن‌دوست، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، با حمایت شهرداری ساری و مشارکت حوزه هنری مازندران، مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری «خانه فیلم وطن‌دوست».