جشنواره فیلم بیروت میزبان «لوتوس» ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند داستانی «لوتوس» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدرضا وطندوست در هجدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «بیروت» حضور پیدا میکند که از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۲ تا ۸ اردیبهشت ۹۸ در کشور لبنان برگزار میشود.
جشنواره بینالمللی فیلم «بیروت» در دورههای مختلف خود پذیرای مهمانانی همچون عباس کیارستمی، ایزابل هوپر، فرانسیس فورد کاپولا، ژولیت بینوش و مارکو مولر بوده است. در دوره گذشته این جشنواره بزرگداشتی برای زندهیاد عباس کیارستمی برگزار شده است.
«لوتوس» پیش از این، برنده جایزه نگاه هنری از جشنواره فیلم «بیگاسکای» آمریکا، تندیس فیروزهای ویژه هیات داوران بخش بینالملل جشنواره «سینماحقیقت»، تندیس کتاب زرین بهترین فیلم بخش بینالملل جشنواره فیلم رشد و تندیس شایستگی بهترین فیلم دهمین جشن مستقل سینمای مستند خانه سینما شده است.
این فیلم نامزد نهایی بهترین فیلم در جشنواره مستند «شفیلد» انگلستان، جشنواره فیلم لسآنجلس آمریکا، جشنواره فیلم مستند ییلهوا جمهوری چک، جشنواره فیلم کوتاه منچستر انگلستان، نامزد کسب چهار جایزه در جشنواره بینالمللی فیلم زردآلوی زمستانی مقدونیه و همچنین کاندیدای بهترین کارگردانی در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران و دهمین جشن مستقل سینمای مستند نیز بوده است.
در این مستند داستانی، زندگی پیرزنی را میبینیم که ۱۲ سال در انتظار مجوز ورود به جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود.
مجری طرح این فیلم موسسه فرهنگی و هنری خانه فیلم وطندوست است که با حمایت شهرداری ساری و مشارکت حوزه هنری مازندران، در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.
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