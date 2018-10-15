به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود که صبح امروز برگزار شد، درباره مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی سوریه اظهار داشت: قطعا ایران با توجه به درخواست دولت سوریه و حضوری که در مبارزه با تروریسم داشته، در بازسازی آن کشور هم شرکت خواهد داشت و برنامه ما نیز حضور بخش خصوصی ایران در مرحله است.

وی افزود: امیدوارم شرایط برای آغاز کار فراهم شود و بخش خصوصی ایران در این حوزه هم برای کمک به سوریه نقش اساسی خودش را ایفا کند.

قاسمی در خصوص روابط میان ایران و عربستان نیز گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس، روشن است و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، این سیاست های اصولی ایران شکل عملیاتی به خود می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کورمان تاکید کرد: همکاری کشورهای منطقه می تواند در صلح ثبات و امنیت منطقه کمک کند.

وی در خصوص مساله حضور ایران در FATF ادامه داد: قطعا پیوستن به این سازمان مزایایی زیادی را برای ایران به دنبال خواهد داشت و ما هم با در نظر داشتن قوانین داخلی خود، در این مسیر حرکت خواهیم کرد.

قاسمی در خصوص سرنوشت دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک (اسدالله اسدی) نیز اظهار داشت: در پی متهم شدن یکی از دیپلمات های ایران در اروپا توسط معاندین جمهوری اسلامی ایران، در این مقطع حساس که ایران و اتحادیه اروپا در پی خروج آمریکا از برجام با یکدیگر در حال گفتگو هستند، ما در تماس دائم با کشورهای اروپایی برای حل این مساله هستیم و امیدوارم هر چه زودتر بی‌گناهی ایشان ثابت و آزاد شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران از هیچ کوششی در این پرونده دریغ نمی‌کند، اما گام های خود را به ریز نمی‌توانیم بیان کنیم و این یک کار اصولی در جهان است و برخی هم در داخل اقداماتی می‌کنند که متناسب با منافع ایران در این پرونده نیست.

وی در خصوص حضور و نقش آمریکا در سوریه، گفت: مداخله آمریکا در سوریه بدون مجوز دولت سوریه کاری است خلاف موازین بین‌المللی و باید از هرگونه دخالت در امور داخلی سوریه اجتناب کند چراکه بدون دعوت و خواست دولت سوریه دست به اقداماتی می‌زند که قطعا با شناختی که از آن دولت داریم، این کشور در جهت بی ثباتی و ناآرامی و کمک به گروه های تروریستی در سوریه دارند.

قاسمی در خصوص نشست بعدی میان ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام، افزود: مذاکرات ما با طرف‌های دیگر در سطوح مختلف و عمدتا در سطح کارشناسی همچنان ادامه دارد و خواهد داشت و آخرین جلسه آن هم در سطح وزرای امور خارجه در نیویورک بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: گرد هم آمدن وزرای خارجه همیشه آسان نیست اما اگر ضرورتی احساس شود حتما این اتفاق خواهد افتاد ولی نشست‌های کارشناسی کماکان ادامه دارد و امیدوارم هر چه زودتر به نتیجه لازم دست پیدا کنیم.

پاسخ قاسمی به اخراج دیپلمات ایران از فرانسه

وی در پاسخ به سئوال به خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه چند هفته پیش یک دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج شده است، با توجه به اینکه اصل عمل متقابل یکی از اصول بدیهی روابط دیپلماتیک است چرا دستگاه دیپلماسی این موضوعات را پنهان می کند و آیا اراده ای برای عمل متقابل وجود ندارد؟ گفت: ایران دربرابر هرگونه اقدام ناپسند از سوی کشورهای دیگر، با درایت و فهم شرایط عکس العمل لازم و مناسبی را داشته و خواهد داشت.

قاسمی افزود: چه در خصوص هلند و چه هر کشور دیگری این حق برای ایران محفوظ است که اقدام متقابل کند؛ نه بحث سکوت است و نه عدم واکنش از سوی ما بلکه ما در شرایط لازم اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد. خیلی از مسائل روابط خارجی و روابط میان کشورها در همه جای جهان ممکن است در زمان خودش اطلاع رسانی نشود و زمان مناسب آن خبری خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشت: انتظار نداشته باشید که ما شتابزده و بدون توجه به ظرافت های لازم دست به انجام کاری بزنیم که سود آن برای دیگران شود و ما متضرر شویم. اینگونه مسائل فقط مربوط به وزارت امور خارجه نیست و آنهایی که باید در جریان عملکرد ما باشند هستند.

وی در خصوص تخلف برخی صرافی‌ها در موضوع گرجستان، افزود: پس از لغو روادید میان دو کشور برخی از ایرانیان برای کسب و کار به آن کشور مهاجرت کردند و برخی گزارش‌های اولیه رسیده نشان می‌دهد که بعضی از صرافی‌ها امور خلافی انجام دادند که این موضوع را با دولت گرجستان در حال پیگیری هستیم و احاطه نمی‌دهیم حق هیچ یک از ایرانیان در آن کشور ضایع شود.

آمریکا به هدف خود برای «صفر شدن صادرات نفت ایران» نخواهد رسید

قاسمی در خصوص تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تصریح کرد: آمریکا اصرار کرد و تلاش وافری را هم انجام داد که به اتفاقی که امکان تحقق ندارد دست پیدا کند که آن صفر کردن صادرات نفت ایران به جهان است که قطعا به این نخواهد رسید و از مدت‌ها قبل ما مکانیسم های لازم را داشتیم و فکر می‌کنم صادرات ما همچنان ادامه خواهد داشت و این موضوع توسط وزارت نفت و دیگر نهادهای مربوط پیگیری می‌شود و دولت ترامپ نمی‌تواند به خواست خود نزدیک شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در خصوص مقاصد و چگونگی صادرات نفت ایران به دلیل امکان سواستفاده دشمنان نمی توانیم صحبتی کنیم.

وی در خصوص خروج آمریکا از پیمان مودت و آخرین وضعیت پس از حکم موقت دادگاه لاهه علیه آمریکا، گفت: یادداشت کتبی آمریکا برای خروج از پیمان مودت را دریافت کرده‌ایم. ما با تلاشی که از سوی بخش حقوقی وزارت خارجه صورت گرفت به نقطه ای مثبت در این دعوا رسیدیم.

قاسمی افزود: خروج آمریکا از پیمان مودت حداقل یکسال زمان می برد و ما تمهیداتی را در داخل اندیشیدیم که متعاقب این، اقدامات حقوقی انجام خواهیم داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و در زمان مناسب خودش مطرح خواهیم کرد. فکر می‌کنم بیان جزئیات کار در این مقطع به صلاح نیست.

وی در خصوص تداوم و نتیجه مذاکرات میان ایران و اروپا افزود: دورنمای مثبتی در خصوص نوع و چگونگی همکاری ها میان ایران و اروپا وجود دارد و امیدوارم به نتیجه لازم و مد نظر ایران دست پیدا کنیم و شاهد یک مکانیسم قابل اجرا که بتواند خروج آمریکا از برجام را جبران کند، برسیم.

رای مردم افغانستان برای ما قابل احترام و پذیرش است

قاسمی در خصوص روابط میان ایران و افغانستان و انتخابات اخیر این کشور نیز گفت: افغانستان یکی از کشورهای همسایه ما است و به دلیل اشتراک منافع و نزدیکی به یکدیگر، لازم است که همکاری های بیشتری میان ما و آنها برقرار باشد. فارغ از نتیجه که هر چه باشد، برای ایران رای مردم افغانستان قابل پذیرش و مورد احترام است. ما با آنها روابط و همکاری های خود را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ما پنچ کمیته مشترک با آنها داشتیم و رایزنی های بسیاری میان این دو کشور صورت گرفت. بحث های مقدماتی برای نگارش سند راهبردی میان دو کشور آغاز شده و نهایت این سند به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان می‌رسد و امیدوارم با سرعت بیشتری این فرایند پیش برود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول اظهار داشت: سعی می‌کنم در موضوعی که هنوز قطعی نشده اظهارنظری نکنم؛ برخی اوقات باید منتظر ماند و دید که ریشه های ماجرا چیست و تحولات به چه مسیری می رود.

قاسمی در خصوص تلاش های ایران در قبال آزادی دیپلمات ایرانی بازداشت شده در اروپا افزود: ما در تماس دائم با کشورهای اروپایی هستیم و دیدگاه های خود را مطرح می‌کنیم و مطمئن هستیم که این فرد یک دیپلمات است و قربانی توطئه برخی بدخواهان شده ایم و امیدوارم هر چه زودتر دیگران هم متوجه بیگناهی دیپلمات ما بشوند و هرچه زودتر از این توطئه عبور کنیم. روابط ما با اتحادیه اروپا مهم است و تماس ها وجود دارد و با جدیت برای اثبات بیگناهی دیپلمات ایران تلاش خواهیم کرد.

درباره راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد

وی در خصوص راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز گفت: این موضوع در دستور کار دو طرف بوده و هست و رایزنی ها در این رابطه وجود دارد. پس از فراهم شدن شرایط لازم، آنچه را که می توانیم انجام دهیم، انجام خواهیم داد و اطلاع‌رسانی لازم را خواهیم داشت.

در خصوص اقدامات کنسولی سفر اربعین جای نگرانی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات کنسولی وزارت امور خارجه در موضوع اربعین تصریح کرد: طبیعتا از مدت ها پیش ستاد اربعین با توجه به اهمیت موضوع فراهم بوده و ارگان های ذیربط هم در آن ستاد نمایندگانی داشته اند؛ از جمله وزارت امور خارجه. هماهنگی های لازم با سفارت ما در بغداد و کنسولگری های ایران در شهرهای مختلف عراق انجام شده است.

قاسمی گفت: در تماس دائم با رئیس نمایندگی عراق در ایران در امور اربعین هستیم و جای نگرانی نیست، چرا که اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است.

حضور آمریکا در منطقه به افزایش بی‌ثباتی و ناامنی دامن می‌زند

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نقش ایران در روند صلح افغانستان و تلاش های آمریکا در این خصوص افزود: هدف آمریکا در مناسباتش با افغانستان و دیگر کشورها روشن است، حضور آنها به بی‌ثباتی، ناآرامی و افزایش تنش در آن کشورها دامن م‌یزند.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشت: تاکنون ما شاهد بوده ایم که به دلیل دخالت های نابجای آمریکا و برخی کشورهای منطقه، منطقه از شرایط مطلوب برخوردار نبوده است. امریکا هم می‌داند اگر بخواهد در راستای صلح در افغانستان گام بردارد باید روش دیگری داشته باشد، چرا که اقدامات آن کشور نشان می‌دهد به دنبال ایجاد برخی موانع و مشکلاتی در افغانستان هست تا کمک به آن کشور.

علت منتفی شدن «لغو روادید» میان ایران و صربستان

وی در خصوص خروج صربستان از روند لغو روادید با ایران تصریح کرد: از طریق سفارتخانه ها در سطوح عالی از این موضوع اطلاع داشته‌ایم و «لغو روادید» از فردا لغو می‌شود و این موضوع دوطرفه است. دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد و تا حدی برای برخی از ما در وزارت امور خارجه قابل پیش‌بینی بود.

قاسمی گفت: صربستان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا بوده و پذیرفته شده و کشورهایی که این مراحل را طی می‌کنند، فرصتی دارند برای تطبیق برخی مقررات خود با کشورهای عضو آن اتحادیه که در حوزه های مختلف هم می‌تواند وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: یکی دیگر از دلایل می تواند این باشد که متاسفانه برخی از ایرانی ها در آن کشور قوانین را رعایت نکرده اند و با تفاهمی که طرفین داشتند قرار بر این شد که با توجه علاقه‌مندی دو طرف برای بهره برداری از ظرفیت گردشگری، دولت صربستان ۱۰ الی ۲۰ روز روند صدور روادید را برای ایرانی ها انجام خواهند داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه ودر پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات و اظهارات مقامات آمریکا علیه ایران بیان داشت: خصومت آمریکا کماکان علیه ایران ادامه دارد و از هیچ گونه اخلالی در روند پیشرفت ایران در حوزه های مختلف کوتاهی نکرده است. امیدواریم ترامپ بتواند از مشاوران و کارشناسان معتدلی که تاریخ منطقه و ایران را می‌دانند، استفاده کند.

قاسمی در خصوص آخرین وضعیت ادلب سوریه و تداوم روند گفتگوهای آستانه تصریح کرد: در روند گفتگوهای آستانه، ایران در کنار دو عضو دیگر این مذاکرات موفقیت های بسیاری داشته و در کنار این موفقیت ها همواره فرار و نشیب هایی هم وجود داشته است و این طبیعت مسائل پیچیده است و گفتگو، نشست و مذاکره از جمله راهکارهایی است که شما می توانید از این شرایط عبور کنید.

وی درباره سازوکار مالی اروپا و ایران و نقش روسیه و چین در این روند گفت: آنچه خواست ما بود، از همه کشورهای باقیمانده در برجام بود؛ بنابراین روسیه و چین هم متعهد به این سازوکار بوده و خواهند بود و همواره هم در مذاکرات ۴+۱ حضور داشته اند. اگر چه ما چین و روسیه خارج از بحث برجام تعاملات و روابط خاصی داشته و خواهیم داشت که سبب توسعه همکاری های دوطرف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه امیدواریم تا تاریخ مشخص شده شاهد سازوکاری مشخص از سوی طرف مقابل باشیم و آن چیزی باشد که مطلوب ایران است، تصریح کرد: فکر می‌کنم با توجه به روندی که پشت سر گذاشته ایم، به زودی شاهد نتیجه خواهیم بود، ولی در حال حاضر از پرداختن به جزئیات معذوریم.

ادعای آمریکا در بازسازی سوریه «مضحک» است

وی درباره ادعای آمریکا در کمک به بازسازی سوریه نیز گفت: ایران به درخواست دولت سوریه در مقابله با تروریست ها در کنار سوریه ایستاد، اما آمریکا حق دخالت و یا اظهارنظری در این باره ندارد، چرا که حضوری غیرقانونی است و اقدامات آمریکا خلاف دیدگاه های دولت سوریه است.

قاسمی افزود: ادعای کمک به بازسازی سوریه از سوی آمریکا به عنوان یک ابزار مشروعیت‌دهی به حضور آن کشور در سوریه است. اینها صرفا ابزاری سیاسی برای آمریکا جهت تداوم حضور آمریکا در خاک سوریه است و این ادعا اشتباه مضحک دیگری از جانب آمریکا است.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان داشت: آمریکا با هر کسی که در مقابل تروریسم ایستادگی می‌کند، مخالف است. آمریکا مایل است شرایط به دوران سوریه پیش از ثبات فعلی بازگردد.

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا FATF در عضویت ایران در آن سازمان مستقل از فشار آمریکا عمل خواهد کرد یا خیر؟، گفت: این امیدواری وجود دارد که این نهاد و دیگر نهادهای بین المللی با استقلال رأی به کار خود ادامه دهند. رفتار آمریکا پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، جلسه شورای امنیت به ریاست آقای ترامپ و رأی دیوان بین المللی لاهه علیه آن کشور به نسبت ماه‌های گذشته با عصبانیت بیشتری در قبال مسائل ایران پیش می رود.

وی تصریح کرد: این اقدام آمریکا برای ما اینگونه قابل تفسیر است که در جهت جبران شکست‌های متوالی آمریکا در صحنه بین‌الملل و انزوای آنها به دلیل این شکست‌ها صورت می‌گیرد و ما مطمئن هستیم بازنده اصلی رفتار خصمانه آمریکا با ملت ایران، آنها هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده ها حکایت از این موضوع دارد که وزارت خارجه منتظر پاسخ نهایی نهاد ریاست جمهوری جهت تأیید سفرای انتخاب شده برای چین و هند است، با توجه به اهمیت این دو کشور در تجارت با ایران، تا چه زمانی باید منتظر تأیید نهاد باشیم؟ اظهار داشت: سفرای ما در دو کشور چین و هند مشخص شده‌اند و یکی از آنها خیلی زود و طی چند هفته آینده به محل مأموریت خود عزیمت خواهد کرد چراکه در آخرین مراحل روند پروتکل انتخاب سفرای جدید قرار دارد.

قاسمی گفت: در مورد کشور دیگر، روند کار عقب‌تر است. موضوع معطل شدن برای پاسخ دفتر ریاست‌جمهوری صحت ندارد و اگر برخی این مسئله را پایه فرضیه خود در موضوع انتخاب سفرای جدید ما قرار می دهند، امری اشتباه است. اگر چنین تصوری برای برخی وجود دارد این مسئله را در وین تکذیب می کنم چراکه ما هیچ مشکل و یا مورد خاصی با دفتر ریاست جمهوری نداریم.