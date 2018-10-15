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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

شجاعی: ثبات تیم ملی می‌تواند عامل موفقیت ما باشد

شجاعی: ثبات تیم ملی می‌تواند عامل موفقیت ما باشد

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت: به دنبال این هستیم تا مردم ایران را در جام ملتها با قهرمانی شگفت زده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی که به همراه کارلوس کی روش و سردار آزمون در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی ایران با بولیوی حاضر شده بود، گفت: مهمترین عاملی که می تواند ما را در جام ملتها به موفقیت برساند، ثبات است. این ثبات خیلی تاثیرگذار است. سال ۲۰۰۷ بعد از برانکو، قلعه نویی، دایی و سپس قطبی سرمربی تیم ملی شدند و نیمکت تیم ملی ثبات نداشت. 

وی افزود: دوره قبل بدشانسی آوردیم و اگر آن اتفاقات نمی افتاد می توانستیم موفق باشیم. اینبار همه چیز داریم. البته مشکلات کمتر شده ولی هنوز پابرجاست. اگر برایشان مهم باشد بعد از ۴۰ سال قهرمان شویم، کارهای زیادی لازم است انجام بدهیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا همه را با قهرمانی شگفت زده و خوشحال کنیم. چیزی جز این در فکر بچه ها نیست.

کد مطلب 4430779
مهدی مرتضویان

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