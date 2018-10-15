شب شعری با ۲ آهنگساز در شبکه ۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، دوشنبه های «شب های هنر» به حوزه شعر اختصاص دارد و در برنامه امشب ۲۳ مهر به موضوع «رابطه شعر و جریان های هنری امروز» می پردازد.

محمود اکرامی فر مجری «شب شعر» میزبان محسن نفر آهنگساز و استاد دانشگاه و محمدرضا چراغعلی آهنگساز می شود و با آنها در خصوص رابطه شعر و موسیقی به گفتگو می پردازد.

محمدرضا چراغعلی آهنگساز به رابطه شعر و موسیقی پاپ خواهد پرداخت و محسن نفر آهنگساز و استاد دانشگاه به نقش و رابطه شعر با موسیقی کلاسیک و سنتی اشاره خواهد کرد.

«شب های هنر» برنامه جدید شبانه گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ هر شب با یک تیم تهیه و اجرای مختلف به سراغ «تئاتر»، «موسیقی»، «شعر»، «کتاب» و «سینما» می رود.