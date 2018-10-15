به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه طب رزم در حاشیه چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی «آسیا پاسیفیک» در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با شرکت سازمان های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای طب نظامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این چهارمین کنگره طب نظامی در حوزه آسیا و اقیانوس هند بود که بیش از ۳۰ کشور حاشیه اقیانوس هند و اقیانوسیه در آن حضور پیدا کردند و در کنار آن نمایشگاهی از توانمندی‌ها و دستاوردهای شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح از جمله سازمان صنایع دریایی برپا شد

وی افزود: سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به اهمیت امدادرسانی به سانحه دیدگان حوادث دریایی و برای ارائه خدمات به آنها، از سال های گذشته مبادرت به طراحی و ساخت انواع شناورهای امدادی از جمله آمبولانس و تجهیزات مرتبط با نجات مصدومین در دریا و زیر دریا کرده است که در این نمایشگاه تعدادی از دستاوردهای خود را در معرض دید مخاطبان قرار داده ایم.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع تصریح کرد: شناورهای جستجو و نجات، شناورهای آمبولانس دریایی، اتاق های فشار نجات غواص و تجهیزات مورد نیاز نجات مجروحین غواصی و همچنین تجهیزات مورد نیاز در حوزه تولید ایمپلنت و پروتزهای چشم پزشکی که در شرکت های وابسته به سازمان صنایع دریایی تولید شده است را در معرض دید بازدیدکنندگان داخلی و نمایندگان ۳۵ کشور شرکت کننده در چهارمین نمایشگاه بین المللی طب نظامی آسیا پاسیفیک قرار دادیم که مورد استقبال بسیار خوب شرکت‌کنندگان نیز قرار گرفت.

امیر رستگاری افزود: ایران اسلامی با وجود تحریم های جدید توانسته بسیاری از سامانه های مورد نیاز خودش را توسط متخصصان و دانشمندان داخلی طراحی و تولید کند که بخشی از آنها در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تجهیزاتی که در این نمایشگاه مشاهده می کنید بومی و ساخت کشور خودمان در سازمان صنایع دریایی و شرکت‌های دانش بنیان است.

رئیس سازمان صنایع دریایی گفت: به لطف خداوند متعال و با اتکا به دانش دانشمندان داخلی امروز توانستیم در حوزه طب رزم با سایر کشورها رقابت کنیم و تمامی سامانه های پزشکی دریایی از جمله شناورهای امداد و نجات و آمبولانس های دریایی و اتاق های فشار مورد نیاز را خودمان تولید کنیم و به اعتراف شرکت کنندگان خارجی در چهارمین همایش طب رزم آسیا پاسیفیک دستاوردهای ما قابل رقابت با سایر کشورهای پیشرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چندین کشور درخواست همکاری با ما در حوزه تهیه و تولید تجهیزات طب دریایی را دادند که بعد از این همایش مذاکرات برای همکاری در طراحی، ساخت و عقد قرارداد برای فروش تجهیزات با آنها آغاز می شود.