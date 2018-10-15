  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

امیر رستگاری خبرداد؛

عقد قرارداد با چندین کشور برای فروش سامانه‌های پزشکی دریایی

عقد قرارداد با چندین کشور برای فروش سامانه‌های پزشکی دریایی

رئیس سازمان صنایع دریایی گفت: چندین کشور درخواست همکاری با ما در حوزه تهیه و تولید تجهیزات طب دریایی را دادند که به زودی طراحی، ساخت و عقد قرارداد برای فروش این تجهیزات به آنها آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه طب رزم در حاشیه چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی «آسیا پاسیفیک» در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با شرکت سازمان های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

امیر دریادار امیر رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای طب نظامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این چهارمین کنگره طب نظامی در حوزه آسیا و اقیانوس هند بود که بیش از ۳۰ کشور حاشیه اقیانوس هند و اقیانوسیه در آن حضور پیدا کردند و در کنار آن نمایشگاهی از توانمندی‌ها و دستاوردهای شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح از جمله سازمان صنایع دریایی برپا شد

وی افزود: سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به اهمیت امدادرسانی به سانحه دیدگان حوادث دریایی و برای ارائه خدمات به آنها، از سال های گذشته مبادرت به طراحی و ساخت انواع شناورهای امدادی از جمله آمبولانس و تجهیزات مرتبط با نجات مصدومین در دریا و زیر دریا کرده است که در این نمایشگاه تعدادی از دستاوردهای خود را در معرض دید مخاطبان قرار داده ایم.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع تصریح کرد: شناورهای جستجو و نجات، شناورهای آمبولانس دریایی، اتاق های فشار نجات غواص و تجهیزات مورد نیاز نجات مجروحین غواصی و همچنین تجهیزات مورد نیاز در حوزه تولید ایمپلنت و پروتزهای چشم پزشکی که در شرکت های وابسته به سازمان صنایع دریایی تولید شده است را در معرض دید بازدیدکنندگان داخلی و نمایندگان ۳۵ کشور شرکت کننده در چهارمین نمایشگاه بین المللی طب نظامی آسیا پاسیفیک قرار دادیم که مورد استقبال بسیار خوب شرکت‌کنندگان نیز قرار گرفت.

امیر رستگاری افزود: ایران اسلامی با وجود تحریم های جدید توانسته بسیاری از سامانه های مورد نیاز خودش را توسط متخصصان و دانشمندان داخلی طراحی و تولید کند که بخشی از آنها در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تجهیزاتی که در این نمایشگاه مشاهده می کنید بومی و ساخت کشور خودمان در سازمان صنایع دریایی و شرکت‌های دانش بنیان است.

رئیس سازمان صنایع دریایی گفت: به لطف خداوند متعال و با اتکا به دانش دانشمندان داخلی امروز توانستیم در حوزه طب رزم با سایر کشورها رقابت کنیم و تمامی سامانه های پزشکی دریایی از جمله شناورهای امداد و نجات و آمبولانس های دریایی و اتاق های فشار مورد نیاز را خودمان تولید کنیم و به اعتراف شرکت کنندگان خارجی در چهارمین همایش طب رزم آسیا پاسیفیک دستاوردهای ما قابل رقابت با سایر کشورهای پیشرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چندین کشور درخواست همکاری با ما در حوزه تهیه و تولید تجهیزات طب دریایی را دادند که بعد از این همایش مذاکرات برای همکاری در طراحی، ساخت و عقد قرارداد برای فروش تجهیزات با آنها آغاز می شود.

کد مطلب 4430856
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها