به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کار فرهنگی همیشه اهمیت ویژه‌ای داشته و روز به روز با بالا رفتن آگاهی افراد جامعه، نیاز به کتاب بیشتر در بین این افراد حس می شود. به همین خاطر ترجمه و چاپ کتاب به صورت تخصصی و حرفه‌ای به عنوان یک نیاز برای جامعه است.

آشنایی با اندیشکده روابط بین الملل و ترجمه و چاپ کتاب

کار ترجمه و چاپ کتاب کاری است که مراکز زیادی انجام می دهند اما انجام یک کار حرفه‌ای از هر کسی برنمی آید. اندیشکده روابط بین الملل یک مرکز پژوهشی است که طیف وسیعی از خدمات تخصصی مرتبط با این حوزه را به صورت کاملا حرفه‌ای ارائه می دهد. در زیر به برخی از این خدمات می پردازیم:

ترجمه تخصصی و حرفه‌ای انواع متون از فارسی به انگلیسی و بالعکس

تولید انواع محتوای آموزشی و پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با روابط بین‌الملل و مطالعات راهبردی

برگزاری انواع دوره‌ها و نشست‌های تخصصی جهت بالا بردن کیفیت کار و مشاوره

مشاوره پایان نامه در تمامی رشته های علوم انسانی

گرافیک، ویرایش حرفه‌ای، صفحه بندی و ...

انجام مقالات و تحقیقات دانشجویی در زمینه های مختلف به ویژه علوم انسانی

چاپ کتاب و پایان نامه به صورت حرفه‌ای و انجام تمامی مراحل کار

و بسیاری خدمات دیگر که می توانید از این موسسه دریافت کنید.

اما روش کار با این موسسه به چه نحوی است؟ ترجمه و چاپ کتاب یک کار کاملاً حرفه ای است که باید به افراد با سابقه محول شود. اندیشکده روابط بین الملل با سابقه ای درخشان و ۱۳ ساله می تواند بهترین کار را در زمینه ی ترجمه متون ارائه دهد. برای چاپ کتاب در اندیشکده روابط بین المللی باید در این سایت فرم درخواست را پر کنید و کارشناسان با شما تماس گرفته و نوع کار و مبالغ مربوطه را تعیین می کنند. تمامی قراردادها به درب منزل یا محل کار شما فرستاده می شود و نیازی به مراجعه حضوری شما نیست. تمامی مجوزهای چاپ و نشر نیز توسط این مرکز برای چاپ کتاب شما اخذ می شود.

برای ترجمه متون مورد نظر شما، باید متون خود را به ایمیل این مرکز ارسال کنید تا ارزیابی های لازم جهت زمان کار و هزینه ها صورت گیرد و به مشتری اطلاع داده شود. سپس ترجمه ی متون با پرداخت ۳۰ درصد هزینه ها شروع می شود و پس از پایان کار ترجمه در کمترین زمان ممکن، مابقی هزینه پرداخت و کار تحویل گرفته می شود. این روند بسیار راحت است و برای افرادی که قصد ترجمه و چاپ کتاب دارند و مشغله کاری زیادی نیز دارند، می تواند بسیار مفید باشد.

مزایای ترجمه و چاپ کتاب با اندیشکده روابط بین الملل

مهمترین و اساسی ترین مزیت اینکه کار ترجمه و چاپ کتاب خود را به گروه حرفه ای اندیشکده روابط بین الملل بسپارید، مهارت و کیفیت کاری است که تحویل می گیرید. در این مرکز از بهترین و ماهر ترین افراد برای کار ترجمه، ویرایش، صفحه آرایی و ... بهره برده می شود.

با توجه به اینکه امروزه انجام فعالیت ها به صورت غیرحضوری بسیار دارای اهمیت است، کار با اندیشکده روابط بین الملل و ترجمه و چاپ کتاب با این مرکز، به شما کمک می کند تا به مقدار زیادی در وقت خود صرفه جویی کنید و نیاز به رفت و آمد زیاد نداشته باشید.

همچنین شما می توانید کار تولید محتوای تخصصی خود را نیز به این گروه خبره بسپارید و با تولید انواع محتوای آموزشی، پژوهشی در حوزه های مرتبط با روابط بین الملل و مطالعات راهبردی هر چه بهتر و مفیدتر کار خود را پیش ببرید. همچنین با برگزاری انواع دوره ها و نشست های تخصصی در این زمینه به تولید محتوای مد نظر خود دامن بزنید. علاوه بر این با ترجمه، تألیف و انتشار انواع کتب و اسناد راهبردی در حوزه های مربوطه علم خود را گسترش و انتشار دهید.

شما برای ترجمه و چاپ کتاب و یا تولید محتوای تخصصی خود، در مراحل مختلف در جریان کار قرار می گیرید و در هر مرحله پس از تأیید کار توسط شما به مرحله ی بعد وارد می شوید و ادامه کار ترجمه و چاپ کتاب یا تولید محتوای شما انجام می شود.

همچنین برای چاپ کتاب نیازی به اقدام شما برای اخذ مجوزهای مورد نیاز نیست و مرکز خود تمامی کارهای مربوط به مجوزهای چاپ، پخش و ... را که مربوط به وزارت خانه های مختلف و وزارت فرهنگ و ارشاد است انجام می دهد.

انجام کار ترجمه تخصصی کاری راحت نیست و باید از افراد متخصص در تمامی رشته ها بهره برد تا بتوان ترجمه تخصصی و حرفه ای انجام داد. این ترجمه ها ویراستاری می شوند و در نهایت کاری بسیار با کیفیت و روان تحویل فرد متقاضی داده می شود.

ترجمه و چاپ کتاب، مقاله، پایان نامه و تولید محتوا که به مرکز تخصصی و با سابقه ی درخشان اندیشکده روابط بین الملل انجام می دهد، توسط چند نفر از افراد متخصص در این زمینه ها بررسی و سپس تحویل داده می شود. در نهایت هنگامی که کار مورد تأیید بود پروسه پایان می یابد.

با تمام این مزایایی که برای این مرکز ذکر شد، فرد کار خود را بدون هیچ ریسکی انجام می دهد. بدین صورت که علاوه بر اینکه کار چاپ و ترجمه کتاب کاملا حرفه ای و با سرعت و کیفیت بالا صورت می گیرد، فرد در صورت عدم رضایت می تواند تقاضای بازگشت وجه را داشته باشد و موسسه اندیشکده ی روابط بین الملل تضمین سرعت، کیفیت و بازگشت وجه را نیز جز خدمات خود قرار داده است.

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