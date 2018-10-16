به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی افشانی در نشست تودیع و تکریم حجت الله میرزایی معاون سابق و معارفه سکینه اشرفی معاون جدید برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه خودم می دانم از زحمات آقای میرزایی و همکارانشان طی دوره تصدی ایشان و این دوره جدید تشکر کنم. همچنین امیدوارم آقای میرزایی هر جا هستند موفق و سالم باشند.

شهردار تهران با بیان اینکه بحث مدیریتی ایجاب می کند هر مدیری وقتی جایی منصوب می شود با توجه به دیدگاه ها و تفکر خودش نسبت به چگونگی انجام کار تصمیماتی بگیرد، گفت: تمام این اقدامات مدیر برای این است که یک مجموعه منسجم و هماهنگ در کنارش باشند. اساسا سازمانی که در آن انسجام نباشد سازمان نیست. وقتی می گویند جایی سازمان ندارد، یعنی وحدت رویه ندارد.

او مهم ترین نیاز یک سازمان را انسجام، وحدت رویه و تلاش همزمان بیان کرد و افزود: نیاز است درون یک سازمان هم جهتی وجود داشته باشد. زمانی یک سازمان موفق خواهد بود که اهداف سازمان با اهداف بخش های مختلف آن یک جهت داشته باشد. اگر باهم زاویه داشته باشند و هم جهت نباشند هیچ وقت آن سازمان به هدفش نخواهد رسید.

افشانی با تاکید براینکه درون یک سازمان بدترین بلا، آشفتگی است و شاید یکی از گرفتاری هایی که شهرداری تهران دارد این موضوع است، گفت: تلاش داریم آشفتگی را از درون شهرداری جمع کنیم. اگر کسی بخواهد سیستم به گونه ای باشد که در آن هر طور بخواهد رفتار کند بهترین سیستم، سیستم آشفته است. به لحاط مدیریتی هم بدترین مساله است.

به گفته افشانی؛ در یک سیستم آشفته هیچ تبعیتی وجود ندارد و آن سیستم هیچ راندمانی هم برای مردم نخواهد داشت.

شهردار تهران وجود سازمان را در حوزه برنامه ریزی دارای اهمیت بیشتری دانست و بیان کرد: برنامه ریزی اگر کارکرد درستی داشته باشد می تواند، سایر حوزه ها را هم تا حدی به سامان کند. چرا که بخش بزرگی از گزارش گیری در این بخش صورت میگیرد. ساختار ما تشکیلات ما و فناوری اطلاعات در این حوزه است.

او اظهار کرد: این مجموعه می تواند برای تمامی بخش های دیگر هدایتگری کند. هر چقدر که این انسجام و وحدت در این ساختار بیشتر باشد بهره وری افزایش پیدا خواهد کرد. در مجموع امیدوارم بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم.

افشانی سپس افزود: به آقای میرزایی گفتم تصمیم دارم شما را تغییر دهم. ایشان گفت همین الان بروم؟ گفتم الان نه زمانی که جایگزین شما آمد تا بتوانیم بعد از این به خوبی و خوشی با یکدیگر دیدار کنیم. چند روز یا چند ماه و چند سال دیگر ممکن است من بروم. خوشبختانه آقای میرزایی خیلی خوب برخورد کرد. درواقع رفتاری بود که از ایشان انتظار می رفت.

افشانی با بیان اینکه دکتر اشرفی نخستین خانم معاون شهردار تهران از تاریخ تاسیس شهرداری تا امروز است، یکی از دلایل انتخاب او به عنوان معاونت برنامه ریزی را این موضوع عنوان کرد اما گفت که این دلیل اصلی نبود.

وی افزود: وقتی انتخابات می شود دو گروه در سخنرانی ها جایگاه پیدا میکنند؛ یکی خانم ها هستند و یکی جوانان. اما تا انتخابات بعدی آنها فراموش می شوند.

او نبود معاون خانم در شهرداری تهران را رخدادی عجیب دانست و بیان کرد: چطور ممکن است که در پایتخت کشور حتی یک معاون زن در شهرداری وجود نداشته باشد.

افشانی با بیان اینکه منسجم ترین سازمان ایران، سازمان برنامه و بودجه بود، گفت: کارشناس های این سازمان واقعا کارشناس بودند. خانم اشرفی هم حدود ۹ سال در دفترهای اصلی رئیس گروه برنامه ریزی بودجه بود. هم در برنامه پنجم و هم ششم توسعه کل کشور ریاست کارگروه های مختلف را بر عهده داشت.

شهردار تهران ادامه داد: خانم اشرفی با موضوع برنامه و بودجه آشناست. آخرین مسئولیت ایشان هم معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی سیاستان بلوچستان بود.

به گفته او؛ خانم اشرفی از بانوان کارآمد و دارای تحصیلات مرتبط با حوزه کاری خود هستند که در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده اند. البته از نظر پاکدستی هم جزو نیروهای شاخص هستند.

شهردار تهران اظهار امیدواری کرد که همه در معاونت برنامه ریزی و مجموعه شهرداری با همدلی و همراهی و هم جهت مسئولیت خود را انجام دهند.

در ادامه این مراسم حجت الله میرزایی ضمن تشکر از شهردار تهران به دلیل اینکه برای تدوین برنامه سوم پنج ساله شهر تهران به وی اعتماد کرده است، گفت: ما به اردوگاه اصلاح طلبان تعلق داریم و به دنبال اصلاح امور هستیم و هر اتفاقی که در فضای مجازی یا واقعی به قوع بپیوندد به نام همه ما ثبت می شود. در واقع اختلافات درون خانوادگی نباید به بیرون نفوذ کند و ما باید احساسات و هیجانات خود را کنترل و عاقلانه رفتار کنیم تا برای نسلهای آینده شهری خوب و زیست پذیر باقی بگذاریم.

سکینه اشرفی نیز در مراسم تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه توفیق دارم در استان خودم و در شهر تهران خدمتگزار باشم، گفت: من در قلب تهران به دنیا آمدم و در محله های سنتی تهران بزرگ شدم. بنا براین با همه فضاها و محله های تهران آشنا هستم.

او با بیان اینکه از افشانی به دلیل تصمیم فراجنسیتی و تخصص محوری تشکر می کنم، گفت: آقای افشانی در اینکه مدیریتی مهم را با توجه به رزومه تخصصی به یک زن سپردند جرات و جسارت داشتند. البته امیدوارم از این به بعد تنها زن معاون نباشم و در زیر مجموعه مدیران شهرداری هم این اتفاق رخ دهد.

اشرفی با اشاره به مدیریت خود در سیستان و بلوچستان گفت: در این استان در به کارگیری زنان در رده های مدیریتی به ۳۰ درصد اکتفا نکردم و در پایان ماموریتم به سهم ۵۰ درصدی رسیدم.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی عظیمی در سیستان و بلوچستان به وجود آمد، توضیح داد: در مردمی ترین انتخابات هزار و صد زن کاندیدای شورای شهر و روستا شدند که از این میان ۴۱۸ نفر رای آوردند. برای شهری که انتظار داریم شهر زندگی باشد باید به زنان، مادران و دختران فضایی بدهیم تا وظایف خود را ایفا کنند.

اشرفی در ادامه به دوران همکاری خود با حجت الله میرزایی اشاره کرد و توضیح داد: به یاد دارم که تفکر نهادسازی را آقای میرزایی در دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد کرده بود و من همیشه از ایشان آموخته ام. زمانی که به سیستان و بلوچستان وارد شدم رزومه افراد قبل از خودم را بررسی کردم که نشان می داد درخشان ترین سال مربوط به سالی بود که معاونت برنامه ریزی سیستان و بلوچستان بر عهده آقای میرزایی بود. بنا براین امیدوارم او به عنوان وزیر کار یا اقتصاد معرفی شود. البته تلاش خواهیم کرد که ایشان به این مرتبه برسد.

اشرفی با بیان اینکه تصمیم آقای افشانی برای انتخاب یک زن به عنوان معاونت یک تصمیم تاریخی شد، گفت: خوشحالم که در حوزه ای قدم گذاشتم که تخصص، تجربه و دانش آن را در ۲۰ سال گذشته و در سازمانی که کارشناس محور است کسب کردم.

او درباره برنامه سوم توسعه هم گفت: امیدواریم این برنامه را به سرانجام برسانیم و نظام بودجه ریزی عملیاتی را در سازمان شهرداری ها و به خصوص شهرداری تهران نهادینه کنیم.