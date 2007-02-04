معاون آماده سازی سهام و امورشرکت های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگارمهر با تاکید بر این که قیمت عرضه سهام شرکت ملی مس محرمانه است، تصریح کرد: وضعیت خریداران هنوز مشخص نیست وتعداد سهام ها بین کارگزاران تقسیم می شود و به هر خریدار تعداد محدودی سهم داده می شود.

اسماعیل غلامی افزود: اگر تعداد 290 میلیون سهم را بین 300 کارگزار تقسیم نماییم، به هر کارگزار 100 هزار سهم می رسد وممکن است به هر خریدار بیش از 10 هزار سهم واگذار نشود و اگر این نوع عرضه سهام خریداری نداشت سقف عرضه به 20 تا 30 هزار سهم افزایش می یابد.

وی گفت: طی دو سه روز آینده عرضه سهام شرکت ملی مس به اتمام می رسد.

معاون آماده سازی سهام و امورشرکت های سازمان خصوصی سازی همچنین با اشاره به آماده شدن لیست اسامی 95 درصد شرکت های مشمول واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی، اظهارداشت: این لیست شامل تمام شرکت های دولتی است به نحوی که 74 تا 75 درصد شرکت‌های مادر تخصصی و حدود هزار شرکت زیرمجموعه آنها را در بر می گیرد.

وی بیان کرد: اطلاعات تمام این شرکت ها اعم از ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت های مالی و غیره اخذ شده است.